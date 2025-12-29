SeñalesSecciones
Clarissa Romez

EURUSD Quant Signal

Clarissa Romez
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 15%
Forex.com-Live 536
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
57
Transacciones Rentables:
47 (82.45%)
Transacciones Irrentables:
10 (17.54%)
Mejor transacción:
7.09 USD
Peor transacción:
-2.01 USD
Beneficio Bruto:
101.05 USD (2 619 pips)
Pérdidas Brutas:
-24.87 USD (272 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (48.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
48.49 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.75
Actividad comercial:
51.70%
Carga máxima del depósito:
62.18%
Último trade:
30 minutos
Trades a la semana:
33
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
24.11
Transacciones Largas:
28 (49.12%)
Transacciones Cortas:
29 (50.88%)
Factor de Beneficio:
4.06
Beneficio Esperado:
1.34 USD
Beneficio medio:
2.15 USD
Pérdidas medias:
-2.49 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-0.91 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2.01 USD (1)
Crecimiento al mes:
15.37%
Trading algorítmico:
87%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.48 USD
Máxima:
3.16 USD (0.59%)
Reducción relativa:
De balance:
0.45% (2.42 USD)
De fondos:
3.41% (19.39 USD)

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD! 57
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD! 77
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD! 2.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Reducción
Mejor transacción: +7.09 USD
Peor transacción: -2 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +48.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.91 USD

✅ EURUSD Quant Signal

Estrategia completamente automatizada para MT5, basada en reglas sistemáticas y sin intervención manual.

Diseñada para trading de alta frecuencia en EURUSD con entradas basadas en el impulso y control estricto del tamaño de posición.

🔹 Backtest (1 año):  
• Ganancia: $3,229.99  
• Operaciones: 320  
• Tasa de aciertos: 78%  
• Factor de beneficio: 3.64  
• Máx. Drawdown: 12.90  
• Beneficio esperado: 10.09  
• Tamaño de lote: 0.045  
• Sin Martingala / Sin Grid

🔹 Configuración en cuenta real:  
• Tipo de cuenta: Real  
• Plataforma: MetaTrader 5  
• Instrumento: EURUSD  
• Frecuencia de trading: Varias operaciones al día  
• Saldo mínimo recomendado: $500  
• Riesgo: Ajustable (8% en la prueba)

💰 Precio: $30/mes  
✅ Señal transparente y basada en datos, ideal para cuentas pequeñas y medianas  
📈 Actualización en tiempo real

2025.12.29 10:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 04:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
