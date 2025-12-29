- Incremento
Total de Trades:
57
Transacciones Rentables:
47 (82.45%)
Transacciones Irrentables:
10 (17.54%)
Mejor transacción:
7.09 USD
Peor transacción:
-2.01 USD
Beneficio Bruto:
101.05 USD (2 619 pips)
Pérdidas Brutas:
-24.87 USD (272 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (48.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
48.49 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.75
Actividad comercial:
51.70%
Carga máxima del depósito:
62.18%
Último trade:
30 minutos
Trades a la semana:
33
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
24.11
Transacciones Largas:
28 (49.12%)
Transacciones Cortas:
29 (50.88%)
Factor de Beneficio:
4.06
Beneficio Esperado:
1.34 USD
Beneficio medio:
2.15 USD
Pérdidas medias:
-2.49 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-0.91 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2.01 USD (1)
Crecimiento al mes:
15.37%
Trading algorítmico:
87%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.48 USD
Máxima:
3.16 USD (0.59%)
Reducción relativa:
De balance:
0.45% (2.42 USD)
De fondos:
3.41% (19.39 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD!
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD!
|77
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD!
|2.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +7.09 USD
Peor transacción: -2 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +48.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.91 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Forex.com-Live 536" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
✅ EURUSD Quant Signal
Estrategia completamente automatizada para MT5, basada en reglas sistemáticas y sin intervención manual.
Diseñada para trading de alta frecuencia en EURUSD con entradas basadas en el impulso y control estricto del tamaño de posición.
🔹 Backtest (1 año):
• Ganancia: $3,229.99
• Operaciones: 320
• Tasa de aciertos: 78%
• Factor de beneficio: 3.64
• Máx. Drawdown: 12.90
• Beneficio esperado: 10.09
• Tamaño de lote: 0.045
• Sin Martingala / Sin Grid
🔹 Configuración en cuenta real:
• Tipo de cuenta: Real
• Plataforma: MetaTrader 5
• Instrumento: EURUSD
• Frecuencia de trading: Varias operaciones al día
• Saldo mínimo recomendado: $500
• Riesgo: Ajustable (8% en la prueba)
💰 Precio: $30/mes
✅ Señal transparente y basada en datos, ideal para cuentas pequeñas y medianas
📈 Actualización en tiempo real
