✅ EURUSD Quant Signal





Полностью автоматическая стратегия для MetaTrader 5 с системным, основанным на правилах исполнением и без ручного вмешательства.





Разработана для высокочастотной торговли EURUSD с использованием входов по импульсу и контролируемым объемом позиций.





🔹 Результаты тестирования (1 год):

• Прибыль: $3,229.99

• Сделок: 320

• Win Rate: 78%

• Profit Factor: 3.64

• Максимальная просадка: 12.90

• Ожидаемая прибыль: 10.09

• Размер лота: 0.045

• Без мартингейла / Без сетки





🔹 Торговля в реальном времени:

• Тип счёта: Реальный

• Платформа: MetaTrader 5

• Инструмент: EURUSD

• Частота сделок: Несколько в день

• Рекомендуемый депозит: от $500

• Риск: настраиваемый (в тесте использовано 8%)





💰 Стоимость: $30 в месяц

✅ Прозрачный, ориентированный на данные сигнал для счетов малого и среднего размера.

📈 Обновляется в реальном времени через платформу MQL5.





⚠️ Торговля связана с риском. Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.



