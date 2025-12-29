- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
58
Прибыльных трейдов:
48 (82.75%)
Убыточных трейдов:
10 (17.24%)
Лучший трейд:
7.09 USD
Худший трейд:
-2.01 USD
Общая прибыль:
103.24 USD (2 671 pips)
Общий убыток:
-24.87 USD (272 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (50.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
50.68 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.76
Торговая активность:
52.98%
Макс. загрузка депозита:
62.18%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
24.80
Длинных трейдов:
28 (48.28%)
Коротких трейдов:
30 (51.72%)
Профит фактор:
4.15
Мат. ожидание:
1.35 USD
Средняя прибыль:
2.15 USD
Средний убыток:
-2.49 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-0.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.01 USD (1)
Прирост в месяц:
15.73%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.48 USD
Максимальная:
3.16 USD (0.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.45% (2.42 USD)
По эквити:
3.41% (19.39 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD!
|58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD!
|78
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD!
|2.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7.09 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +50.68 USD
Макс. убыток в серии: -0.91 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Forex.com-Live 536" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
✅ EURUSD Quant Signal
Полностью автоматическая стратегия для MetaTrader 5 с системным, основанным на правилах исполнением и без ручного вмешательства.
Разработана для высокочастотной торговли EURUSD с использованием входов по импульсу и контролируемым объемом позиций.
🔹 Результаты тестирования (1 год):
• Прибыль: $3,229.99
• Сделок: 320
• Win Rate: 78%
• Profit Factor: 3.64
• Максимальная просадка: 12.90
• Ожидаемая прибыль: 10.09
• Размер лота: 0.045
• Без мартингейла / Без сетки
🔹 Торговля в реальном времени:
• Тип счёта: Реальный
• Платформа: MetaTrader 5
• Инструмент: EURUSD
• Частота сделок: Несколько в день
• Рекомендуемый депозит: от $500
• Риск: настраиваемый (в тесте использовано 8%)
💰 Стоимость: $30 в месяц
✅ Прозрачный, ориентированный на данные сигнал для счетов малого и среднего размера.
📈 Обновляется в реальном времени через платформу MQL5.
⚠️ Торговля связана с риском. Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
16%
0
0
USD
USD
577
USD
USD
2
87%
58
82%
53%
4.15
1.35
USD
USD
3%
1:100