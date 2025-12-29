СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / EURUSD Quant Signal
Clarissa Romez

EURUSD Quant Signal

Clarissa Romez
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 16%
Forex.com-Live 536
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
58
Прибыльных трейдов:
48 (82.75%)
Убыточных трейдов:
10 (17.24%)
Лучший трейд:
7.09 USD
Худший трейд:
-2.01 USD
Общая прибыль:
103.24 USD (2 671 pips)
Общий убыток:
-24.87 USD (272 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (50.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
50.68 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.76
Торговая активность:
52.98%
Макс. загрузка депозита:
62.18%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
24.80
Длинных трейдов:
28 (48.28%)
Коротких трейдов:
30 (51.72%)
Профит фактор:
4.15
Мат. ожидание:
1.35 USD
Средняя прибыль:
2.15 USD
Средний убыток:
-2.49 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-0.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.01 USD (1)
Прирост в месяц:
15.73%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.48 USD
Максимальная:
3.16 USD (0.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.45% (2.42 USD)
По эквити:
3.41% (19.39 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD! 58
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD! 78
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD! 2.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.09 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +50.68 USD
Макс. убыток в серии: -0.91 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Forex.com-Live 536" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

✅ EURUSD Quant Signal

Полностью автоматическая стратегия для MetaTrader 5 с системным, основанным на правилах исполнением и без ручного вмешательства.

Разработана для высокочастотной торговли EURUSD с использованием входов по импульсу и контролируемым объемом позиций.

🔹 Результаты тестирования (1 год):  
• Прибыль: $3,229.99  
• Сделок: 320  
• Win Rate: 78%  
• Profit Factor: 3.64  
• Максимальная просадка: 12.90  
• Ожидаемая прибыль: 10.09  
• Размер лота: 0.045  
• Без мартингейла / Без сетки

🔹 Торговля в реальном времени:  
• Тип счёта: Реальный  
• Платформа: MetaTrader 5  
• Инструмент: EURUSD  
• Частота сделок: Несколько в день  
• Рекомендуемый депозит: от $500  
• Риск: настраиваемый (в тесте использовано 8%)

💰 Стоимость: $30 в месяц  
✅ Прозрачный, ориентированный на данные сигнал для счетов малого и среднего размера.  
📈 Обновляется в реальном времени через платформу MQL5.

⚠️ Торговля связана с риском. Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.

Нет отзывов
2025.12.29 10:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 04:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EURUSD Quant Signal
30 USD в месяц
16%
0
0
USD
577
USD
2
87%
58
82%
53%
4.15
1.35
USD
3%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.