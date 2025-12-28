SinyallerBölümler
Nathan Roger Patrick Abitbol

GoldIA26

Nathan Roger Patrick Abitbol
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 60 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 33%
XM.COM-MT5
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 602
Kârla kapanan işlemler:
746 (46.56%)
Zararla kapanan işlemler:
856 (53.43%)
En iyi işlem:
716.74 EUR
En kötü işlem:
-173.65 EUR
Brüt kâr:
10 970.78 EUR (4 489 931 pips)
Brüt zarar:
-10 226.14 EUR (322 264 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
60 (176.38 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
837.88 EUR (4)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
45.57%
Maks. mevduat yükü:
68.68%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.47
Alış işlemleri:
930 (58.05%)
Satış işlemleri:
672 (41.95%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.46 EUR
Ortalama kâr:
14.71 EUR
Ortalama zarar:
-11.95 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
29 (-10.29 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-469.10 EUR (12)
Aylık büyüme:
20.33%
Yıllık tahmin:
246.63%
Algo alım-satım:
40%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
269.25 EUR
Maksimum:
1 573.19 EUR (112.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
67.08% (1 573.19 EUR)
Varlığa göre:
0.72% (9.84 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 1533
CADCHF# 23
EURUSD# 9
US100Cash 6
CADJPY# 3
EURCHF# 1
CHFJPY# 1
GER40-DEC25 1
GBPCAD# 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# 1.1K
CADCHF# -76
EURUSD# -10
US100Cash -52
CADJPY# -70
EURCHF# 0
CHFJPY# -4
GER40-DEC25 -8
GBPCAD# 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# 56K
CADCHF# -844
EURUSD# -744
US100Cash -21K
CADJPY# -383
EURCHF# -25
CHFJPY# -182
GER40-DEC25 -6.8K
GBPCAD# 16
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +716.74 EUR
En kötü işlem: -174 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +176.38 EUR
Maksimum ardışık zarar: -10.29 EUR

🤖 GoldIA26 – Bot de Trading IA sur XAUUSD (Or)

J’ai développé GoldIA26, un bot de trading algorithmique spécialisé sur XAU/USD (Or), intégrant une intelligence artificielle basée sur un réseau de neurones capable d’analyser le marché en temps réel et de s’adapter en permanence aux conditions actuelles.

L’objectif de GoldIA26 est une croissance progressive et maîtrisée du capital, avec une approche orientée long terme, en mettant la priorité sur la gestion du risque et la stabilité.

🧠 Principe de Fonctionnement

GoldIA26 analyse en continu :

  • La tendance du marché

  • La volatilité

  • La force des mouvements

  • Les zones de prix clés

Les décisions de trading reposent sur une combinaison de plusieurs logiques :

  • 🤖 Analyse par réseau de neurones

  • 📉 Niveaux de support et résistance

  • 🕯️ Motifs de lustres

  • 🔄 Système de récupération intelligent pour gérer les phases de drawdown

👉 Aucune martingale classique n’est utilisée.
La taille des positions est ajustée dynamiquement en fonction du marché et de l’équité du compte.

⚙️ Gestion du Risque Avancée

La protection du capital est au cœur de GoldIA26 :

  • Dimensionnement adaptatif des lots

  • Stop Loss virtuel interne (non visible par le broker)

  • Limitation du drawdown via un Hard Stop ( %)

  • Filtre d’actualités pour éviter les périodes de forte volatilité

  • Exposition automatiquement ajustée selon les conditions de marché

📊 À quoi s’attendre

  • Trading automatique exclusivement sur XAUUSD

  • Fréquence de trades variable selon le marché

  • Phases de croissance et de consolidation normales

  • Approche orientée stabilité et régularité

⚠️ Recommandations importantes

  • Toujours tester sur compte démo avant le réel

  • Adapter le niveau de risque à la taille du capital

  • Les petits comptes doivent privilégier un risque faible

  • Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs


İnceleme yok
2025.12.28 18:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 166 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 18:05
A large drawdown may occur on the account again
