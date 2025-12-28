SignalsSections
Nathan Roger Patrick Abitbol

GoldIA26

Nathan Roger Patrick Abitbol
0 reviews
Reliability
24 weeks
0 / 0 USD
growth since 2025 33%
XM.COM-MT5
1:30
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 602
Profit Trades:
746 (46.56%)
Loss Trades:
856 (53.43%)
Best trade:
716.74 EUR
Worst trade:
-173.65 EUR
Gross Profit:
10 970.78 EUR (4 489 931 pips)
Gross Loss:
-10 226.14 EUR (322 264 pips)
Maximum consecutive wins:
60 (176.38 EUR)
Maximal consecutive profit:
837.88 EUR (4)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading activity:
31.29%
Max deposit load:
68.64%
Latest trade:
5 hours ago
Trades per week:
19
Avg holding time:
2 hours
Recovery Factor:
0.47
Long Trades:
930 (58.05%)
Short Trades:
672 (41.95%)
Profit Factor:
1.07
Expected Payoff:
0.46 EUR
Average Profit:
14.71 EUR
Average Loss:
-11.95 EUR
Maximum consecutive losses:
29 (-10.29 EUR)
Maximal consecutive loss:
-469.10 EUR (12)
Monthly growth:
20.33%
Annual Forecast:
246.63%
Algo trading:
40%
Drawdown by balance:
Absolute:
269.25 EUR
Maximal:
1 573.19 EUR (112.06%)
Relative drawdown:
By Balance:
67.08% (1 573.19 EUR)
By Equity:
0.72% (9.84 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GOLD# 1533
CADCHF# 23
EURUSD# 9
US100Cash 6
CADJPY# 3
EURCHF# 1
CHFJPY# 1
GER40-DEC25 1
GBPCAD# 1
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD# 1.1K
CADCHF# -76
EURUSD# -10
US100Cash -52
CADJPY# -70
EURCHF# 0
CHFJPY# -4
GER40-DEC25 -8
GBPCAD# 0
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD# 56K
CADCHF# -844
EURUSD# -744
US100Cash -21K
CADJPY# -383
EURCHF# -25
CHFJPY# -182
GER40-DEC25 -6.8K
GBPCAD# 16
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +716.74 EUR
Worst trade: -174 EUR
Maximum consecutive wins: 4
Maximum consecutive losses: 12
Maximal consecutive profit: +176.38 EUR
Maximal consecutive loss: -10.29 EUR

🤖 GoldIA26 – Bot de Trading IA sur XAUUSD (Or)

J’ai développé GoldIA26, un bot de trading algorithmique spécialisé sur XAU/USD (Or), intégrant une intelligence artificielle basée sur un réseau de neurones capable d’analyser le marché en temps réel et de s’adapter en permanence aux conditions actuelles.

L’objectif de GoldIA26 est une croissance progressive et maîtrisée du capital, avec une approche orientée long terme, en mettant la priorité sur la gestion du risque et la stabilité.

🧠 Principe de Fonctionnement

GoldIA26 analyse en continu :

  • La tendance du marché

  • La volatilité

  • La force des mouvements

  • Les zones de prix clés

Les décisions de trading reposent sur une combinaison de plusieurs logiques :

  • 🤖 Analyse par réseau de neurones

  • 📉 Niveaux de support et résistance

  • 🕯️ Motifs de lustres

  • 🔄 Système de récupération intelligent pour gérer les phases de drawdown

👉 Aucune martingale classique n’est utilisée.
La taille des positions est ajustée dynamiquement en fonction du marché et de l’équité du compte.

⚙️ Gestion du Risque Avancée

La protection du capital est au cœur de GoldIA26 :

  • Dimensionnement adaptatif des lots

  • Stop Loss virtuel interne (non visible par le broker)

  • Limitation du drawdown via un Hard Stop ( %)

  • Filtre d’actualités pour éviter les périodes de forte volatilité

  • Exposition automatiquement ajustée selon les conditions de marché

📊 À quoi s’attendre

  • Trading automatique exclusivement sur XAUUSD

  • Fréquence de trades variable selon le marché

  • Phases de croissance et de consolidation normales

  • Approche orientée stabilité et régularité

⚠️ Recommandations importantes

  • Toujours tester sur compte démo avant le réel

  • Adapter le niveau de risque à la taille du capital

  • Les petits comptes doivent privilégier un risque faible

  • Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs


2025.12.28 18:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 166 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 18:05
A large drawdown may occur on the account again
