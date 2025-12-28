- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|GOLD#
|1533
|CADCHF#
|23
|EURUSD#
|9
|US100Cash
|6
|CADJPY#
|3
|EURCHF#
|1
|CHFJPY#
|1
|GER40-DEC25
|1
|GBPCAD#
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLD#
|1.1K
|CADCHF#
|-76
|EURUSD#
|-10
|US100Cash
|-52
|CADJPY#
|-70
|EURCHF#
|0
|CHFJPY#
|-4
|GER40-DEC25
|-8
|GBPCAD#
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLD#
|56K
|CADCHF#
|-844
|EURUSD#
|-744
|US100Cash
|-21K
|CADJPY#
|-383
|EURCHF#
|-25
|CHFJPY#
|-182
|GER40-DEC25
|-6.8K
|GBPCAD#
|16
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- Drawdown
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "XM.COM-MT5" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
No data
🤖 GoldIA26 – Bot de Trading IA sur XAUUSD (Or)
J’ai développé GoldIA26, un bot de trading algorithmique spécialisé sur XAU/USD (Or), intégrant une intelligence artificielle basée sur un réseau de neurones capable d’analyser le marché en temps réel et de s’adapter en permanence aux conditions actuelles.
L’objectif de GoldIA26 est une croissance progressive et maîtrisée du capital, avec une approche orientée long terme, en mettant la priorité sur la gestion du risque et la stabilité.
🧠 Principe de Fonctionnement
GoldIA26 analyse en continu :
-
La tendance du marché
-
La volatilité
-
La force des mouvements
-
Les zones de prix clés
Les décisions de trading reposent sur une combinaison de plusieurs logiques :
-
🤖 Analyse par réseau de neurones
-
📉 Niveaux de support et résistance
-
🕯️ Motifs de lustres
-
🔄 Système de récupération intelligent pour gérer les phases de drawdown
👉 Aucune martingale classique n’est utilisée.
La taille des positions est ajustée dynamiquement en fonction du marché et de l’équité du compte.
⚙️ Gestion du Risque Avancée
La protection du capital est au cœur de GoldIA26 :
-
Dimensionnement adaptatif des lots
-
Stop Loss virtuel interne (non visible par le broker)
-
Limitation du drawdown via un Hard Stop ( %)
-
Filtre d’actualités pour éviter les périodes de forte volatilité
-
Exposition automatiquement ajustée selon les conditions de marché
📊 À quoi s’attendre
-
Trading automatique exclusivement sur XAUUSD
-
Fréquence de trades variable selon le marché
-
Phases de croissance et de consolidation normales
-
Approche orientée stabilité et régularité
⚠️ Recommandations importantes
-
Toujours tester sur compte démo avant le réel
-
Adapter le niveau de risque à la taille du capital
-
Les petits comptes doivent privilégier un risque faible
-
Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs
USD
EUR
EUR