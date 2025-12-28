シグナルセクション
GoldIA26

Nathan Roger Patrick Abitbol
レビュー0件
信頼性
24週間
0 / 0 USD
月額  60  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 33%
XM.COM-MT5
1:30
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 602
利益トレード:
746 (46.56%)
損失トレード:
856 (53.43%)
ベストトレード:
716.74 EUR
最悪のトレード:
-173.65 EUR
総利益:
10 970.78 EUR (4 489 931 pips)
総損失:
-10 226.14 EUR (322 264 pips)
最大連続の勝ち:
60 (176.38 EUR)
最大連続利益:
837.88 EUR (4)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
40.40%
最大入金額:
68.68%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.47
長いトレード:
930 (58.05%)
短いトレード:
672 (41.95%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
0.46 EUR
平均利益:
14.71 EUR
平均損失:
-11.95 EUR
最大連続の負け:
29 (-10.29 EUR)
最大連続損失:
-469.10 EUR (12)
月間成長:
20.33%
年間予想:
246.63%
アルゴリズム取引:
40%
残高によるドローダウン:
絶対:
269.25 EUR
最大の:
1 573.19 EUR (112.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
67.08% (1 573.19 EUR)
エクイティによる:
0.72% (9.84 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD# 1533
CADCHF# 23
EURUSD# 9
US100Cash 6
CADJPY# 3
EURCHF# 1
CHFJPY# 1
GER40-DEC25 1
GBPCAD# 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD# 1.1K
CADCHF# -76
EURUSD# -10
US100Cash -52
CADJPY# -70
EURCHF# 0
CHFJPY# -4
GER40-DEC25 -8
GBPCAD# 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD# 56K
CADCHF# -844
EURUSD# -744
US100Cash -21K
CADJPY# -383
EURCHF# -25
CHFJPY# -182
GER40-DEC25 -6.8K
GBPCAD# 16
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +716.74 EUR
最悪のトレード: -174 EUR
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +176.38 EUR
最大連続損失: -10.29 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XM.COM-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

🤖 GoldIA26 – Bot de Trading IA sur XAUUSD (Or)

J’ai développé GoldIA26, un bot de trading algorithmique spécialisé sur XAU/USD (Or), intégrant une intelligence artificielle basée sur un réseau de neurones capable d’analyser le marché en temps réel et de s’adapter en permanence aux conditions actuelles.

L’objectif de GoldIA26 est une croissance progressive et maîtrisée du capital, avec une approche orientée long terme, en mettant la priorité sur la gestion du risque et la stabilité.

🧠 Principe de Fonctionnement

GoldIA26 analyse en continu :

  • La tendance du marché

  • La volatilité

  • La force des mouvements

  • Les zones de prix clés

Les décisions de trading reposent sur une combinaison de plusieurs logiques :

  • 🤖 Analyse par réseau de neurones

  • 📉 Niveaux de support et résistance

  • 🕯️ Motifs de lustres

  • 🔄 Système de récupération intelligent pour gérer les phases de drawdown

👉 Aucune martingale classique n’est utilisée.
La taille des positions est ajustée dynamiquement en fonction du marché et de l’équité du compte.

⚙️ Gestion du Risque Avancée

La protection du capital est au cœur de GoldIA26 :

  • Dimensionnement adaptatif des lots

  • Stop Loss virtuel interne (non visible par le broker)

  • Limitation du drawdown via un Hard Stop ( %)

  • Filtre d’actualités pour éviter les périodes de forte volatilité

  • Exposition automatiquement ajustée selon les conditions de marché

📊 À quoi s’attendre

  • Trading automatique exclusivement sur XAUUSD

  • Fréquence de trades variable selon le marché

  • Phases de croissance et de consolidation normales

  • Approche orientée stabilité et régularité

⚠️ Recommandations importantes

  • Toujours tester sur compte démo avant le réel

  • Adapter le niveau de risque à la taille du capital

  • Les petits comptes doivent privilégier un risque faible

  • Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs


レビューなし
2025.12.28 18:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 166 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 18:05
A large drawdown may occur on the account again
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
GoldIA26
60 USD/月
33%
0
0
USD
1.3K
EUR
24
40%
1 602
46%
40%
1.07
0.46
EUR
67%
1:30
