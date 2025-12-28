SignaleKategorien
Nathan Roger Patrick Abitbol

GoldIA26

Nathan Roger Patrick Abitbol
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
24 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 33%
XM.COM-MT5
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 602
Gewinntrades:
746 (46.56%)
Verlusttrades:
856 (53.43%)
Bester Trade:
716.74 EUR
Schlechtester Trade:
-173.65 EUR
Bruttoprofit:
10 970.78 EUR (4 489 931 pips)
Bruttoverlust:
-10 226.14 EUR (322 264 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
60 (176.38 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
837.88 EUR (4)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
43.61%
Max deposit load:
68.68%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.47
Long-Positionen:
930 (58.05%)
Short-Positionen:
672 (41.95%)
Profit-Faktor:
1.07
Mathematische Gewinnerwartung:
0.46 EUR
Durchschnittlicher Profit:
14.71 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-11.95 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
29 (-10.29 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-469.10 EUR (12)
Wachstum pro Monat :
20.33%
Jahresprognose:
246.63%
Algo-Trading:
40%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
269.25 EUR
Maximaler:
1 573.19 EUR (112.06%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
67.08% (1 573.19 EUR)
Kapital:
0.72% (9.84 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD# 1533
CADCHF# 23
EURUSD# 9
US100Cash 6
CADJPY# 3
EURCHF# 1
CHFJPY# 1
GER40-DEC25 1
GBPCAD# 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD# 1.1K
CADCHF# -76
EURUSD# -10
US100Cash -52
CADJPY# -70
EURCHF# 0
CHFJPY# -4
GER40-DEC25 -8
GBPCAD# 0
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD# 56K
CADCHF# -844
EURUSD# -744
US100Cash -21K
CADJPY# -383
EURCHF# -25
CHFJPY# -182
GER40-DEC25 -6.8K
GBPCAD# 16
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +716.74 EUR
Schlechtester Trade: -174 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +176.38 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -10.29 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XM.COM-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

🤖 GoldIA26 – Bot de Trading IA sur XAUUSD (Or)

J’ai développé GoldIA26, un bot de trading algorithmique spécialisé sur XAU/USD (Or), intégrant une intelligence artificielle basée sur un réseau de neurones capable d’analyser le marché en temps réel et de s’adapter en permanence aux conditions actuelles.

L’objectif de GoldIA26 est une croissance progressive et maîtrisée du capital, avec une approche orientée long terme, en mettant la priorité sur la gestion du risque et la stabilité.

🧠 Principe de Fonctionnement

GoldIA26 analyse en continu :

  • La tendance du marché

  • La volatilité

  • La force des mouvements

  • Les zones de prix clés

Les décisions de trading reposent sur une combinaison de plusieurs logiques :

  • 🤖 Analyse par réseau de neurones

  • 📉 Niveaux de support et résistance

  • 🕯️ Motifs de lustres

  • 🔄 Système de récupération intelligent pour gérer les phases de drawdown

👉 Aucune martingale classique n’est utilisée.
La taille des positions est ajustée dynamiquement en fonction du marché et de l’équité du compte.

⚙️ Gestion du Risque Avancée

La protection du capital est au cœur de GoldIA26 :

  • Dimensionnement adaptatif des lots

  • Stop Loss virtuel interne (non visible par le broker)

  • Limitation du drawdown via un Hard Stop ( %)

  • Filtre d’actualités pour éviter les périodes de forte volatilité

  • Exposition automatiquement ajustée selon les conditions de marché

📊 À quoi s’attendre

  • Trading automatique exclusivement sur XAUUSD

  • Fréquence de trades variable selon le marché

  • Phases de croissance et de consolidation normales

  • Approche orientée stabilité et régularité

⚠️ Recommandations importantes

  • Toujours tester sur compte démo avant le réel

  • Adapter le niveau de risque à la taille du capital

  • Les petits comptes doivent privilégier un risque faible

  • Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs


Keine Bewertungen
2025.12.28 18:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 166 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 18:05
A large drawdown may occur on the account again
