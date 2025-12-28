СигналыРазделы
Nathan Roger Patrick Abitbol

GoldIA26

Nathan Roger Patrick Abitbol
0 отзывов
Надежность
24 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 33%
XM.COM-MT5
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 602
Прибыльных трейдов:
746 (46.56%)
Убыточных трейдов:
856 (53.43%)
Лучший трейд:
716.74 EUR
Худший трейд:
-173.65 EUR
Общая прибыль:
10 970.78 EUR (4 489 931 pips)
Общий убыток:
-10 226.14 EUR (322 264 pips)
Макс. серия выигрышей:
60 (176.38 EUR)
Макс. прибыль в серии:
837.88 EUR (4)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
34.17%
Макс. загрузка депозита:
68.68%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.47
Длинных трейдов:
930 (58.05%)
Коротких трейдов:
672 (41.95%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.46 EUR
Средняя прибыль:
14.71 EUR
Средний убыток:
-11.95 EUR
Макс. серия проигрышей:
29 (-10.29 EUR)
Макс. убыток в серии:
-469.10 EUR (12)
Прирост в месяц:
20.33%
Годовой прогноз:
246.63%
Алготрейдинг:
40%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
269.25 EUR
Максимальная:
1 573.19 EUR (112.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
67.08% (1 573.19 EUR)
По эквити:
0.72% (9.84 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD# 1533
CADCHF# 23
EURUSD# 9
US100Cash 6
CADJPY# 3
EURCHF# 1
CHFJPY# 1
GER40-DEC25 1
GBPCAD# 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD# 1.1K
CADCHF# -76
EURUSD# -10
US100Cash -52
CADJPY# -70
EURCHF# 0
CHFJPY# -4
GER40-DEC25 -8
GBPCAD# 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD# 56K
CADCHF# -844
EURUSD# -744
US100Cash -21K
CADJPY# -383
EURCHF# -25
CHFJPY# -182
GER40-DEC25 -6.8K
GBPCAD# 16
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +716.74 EUR
Худший трейд: -174 EUR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +176.38 EUR
Макс. убыток в серии: -10.29 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XM.COM-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

🤖 GoldIA26 – Bot de Trading IA sur XAUUSD (Or)

J’ai développé GoldIA26, un bot de trading algorithmique spécialisé sur XAU/USD (Or), intégrant une intelligence artificielle basée sur un réseau de neurones capable d’analyser le marché en temps réel et de s’adapter en permanence aux conditions actuelles.

L’objectif de GoldIA26 est une croissance progressive et maîtrisée du capital, avec une approche orientée long terme, en mettant la priorité sur la gestion du risque et la stabilité.

🧠 Principe de Fonctionnement

GoldIA26 analyse en continu :

  • La tendance du marché

  • La volatilité

  • La force des mouvements

  • Les zones de prix clés

Les décisions de trading reposent sur une combinaison de plusieurs logiques :

  • 🤖 Analyse par réseau de neurones

  • 📉 Niveaux de support et résistance

  • 🕯️ Motifs de lustres

  • 🔄 Système de récupération intelligent pour gérer les phases de drawdown

👉 Aucune martingale classique n’est utilisée.
La taille des positions est ajustée dynamiquement en fonction du marché et de l’équité du compte.

⚙️ Gestion du Risque Avancée

La protection du capital est au cœur de GoldIA26 :

  • Dimensionnement adaptatif des lots

  • Stop Loss virtuel interne (non visible par le broker)

  • Limitation du drawdown via un Hard Stop ( %)

  • Filtre d’actualités pour éviter les périodes de forte volatilité

  • Exposition automatiquement ajustée selon les conditions de marché

📊 À quoi s’attendre

  • Trading automatique exclusivement sur XAUUSD

  • Fréquence de trades variable selon le marché

  • Phases de croissance et de consolidation normales

  • Approche orientée stabilité et régularité

⚠️ Recommandations importantes

  • Toujours tester sur compte démo avant le réel

  • Adapter le niveau de risque à la taille du capital

  • Les petits comptes doivent privilégier un risque faible

  • Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs


Нет отзывов
2025.12.28 18:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 166 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 18:05
A large drawdown may occur on the account again
