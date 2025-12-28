SegnaliSezioni
crescita dal 2025 33%
XM.COM-MT5
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 602
Profit Trade:
746 (46.56%)
Loss Trade:
856 (53.43%)
Best Trade:
716.74 EUR
Worst Trade:
-173.65 EUR
Profitto lordo:
10 970.78 EUR (4 489 931 pips)
Perdita lorda:
-10 226.14 EUR (322 264 pips)
Vincite massime consecutive:
60 (176.38 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
837.88 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
45.57%
Massimo carico di deposito:
68.68%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.47
Long Trade:
930 (58.05%)
Short Trade:
672 (41.95%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.46 EUR
Profitto medio:
14.71 EUR
Perdita media:
-11.95 EUR
Massime perdite consecutive:
29 (-10.29 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-469.10 EUR (12)
Crescita mensile:
20.33%
Previsione annuale:
246.63%
Algo trading:
40%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
269.25 EUR
Massimale:
1 573.19 EUR (112.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
67.08% (1 573.19 EUR)
Per equità:
0.72% (9.84 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 1533
CADCHF# 23
EURUSD# 9
US100Cash 6
CADJPY# 3
EURCHF# 1
CHFJPY# 1
GER40-DEC25 1
GBPCAD# 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 1.1K
CADCHF# -76
EURUSD# -10
US100Cash -52
CADJPY# -70
EURCHF# 0
CHFJPY# -4
GER40-DEC25 -8
GBPCAD# 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 56K
CADCHF# -844
EURUSD# -744
US100Cash -21K
CADJPY# -383
EURCHF# -25
CHFJPY# -182
GER40-DEC25 -6.8K
GBPCAD# 16
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +716.74 EUR
Worst Trade: -174 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +176.38 EUR
Massima perdita consecutiva: -10.29 EUR

🤖 GoldIA26 – Bot de Trading IA sur XAUUSD (Or)

J’ai développé GoldIA26, un bot de trading algorithmique spécialisé sur XAU/USD (Or), intégrant une intelligence artificielle basée sur un réseau de neurones capable d’analyser le marché en temps réel et de s’adapter en permanence aux conditions actuelles.

L’objectif de GoldIA26 est une croissance progressive et maîtrisée du capital, avec une approche orientée long terme, en mettant la priorité sur la gestion du risque et la stabilité.

🧠 Principe de Fonctionnement

GoldIA26 analyse en continu :

  • La tendance du marché

  • La volatilité

  • La force des mouvements

  • Les zones de prix clés

Les décisions de trading reposent sur une combinaison de plusieurs logiques :

  • 🤖 Analyse par réseau de neurones

  • 📉 Niveaux de support et résistance

  • 🕯️ Motifs de lustres

  • 🔄 Système de récupération intelligent pour gérer les phases de drawdown

👉 Aucune martingale classique n’est utilisée.
La taille des positions est ajustée dynamiquement en fonction du marché et de l’équité du compte.

⚙️ Gestion du Risque Avancée

La protection du capital est au cœur de GoldIA26 :

  • Dimensionnement adaptatif des lots

  • Stop Loss virtuel interne (non visible par le broker)

  • Limitation du drawdown via un Hard Stop ( %)

  • Filtre d’actualités pour éviter les périodes de forte volatilité

  • Exposition automatiquement ajustée selon les conditions de marché

📊 À quoi s’attendre

  • Trading automatique exclusivement sur XAUUSD

  • Fréquence de trades variable selon le marché

  • Phases de croissance et de consolidation normales

  • Approche orientée stabilité et régularité

⚠️ Recommandations importantes

  • Toujours tester sur compte démo avant le réel

  • Adapter le niveau de risque à la taille du capital

  • Les petits comptes doivent privilégier un risque faible

  • Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs


2025.12.28 18:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 166 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 18:05
A large drawdown may occur on the account again
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GoldIA26
60USD al mese
33%
0
0
USD
1.3K
EUR
24
40%
1 602
46%
46%
1.07
0.46
EUR
67%
1:30
