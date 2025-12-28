시그널섹션
Nathan Roger Patrick Abitbol

GoldIA26

Nathan Roger Patrick Abitbol
0 리뷰
26
0 / 0 USD
월별 60 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -9%
XM.COM-MT5
1:30
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 787
이익 거래:
808 (45.21%)
손실 거래:
979 (54.78%)
최고의 거래:
716.74 EUR
최악의 거래:
-339.95 EUR
총 수익:
13 312.09 EUR (4 543 020 pips)
총 손실:
-12 987.70 EUR (382 557 pips)
연속 최대 이익:
60 (176.38 EUR)
연속 최대 이익:
837.88 EUR (4)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
75.08%
최대 입금량:
199.11%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
157
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.21
롱(주식매수):
1 045 (58.48%)
숏(주식차입매도):
742 (41.52%)
수익 요인:
1.02
기대수익:
0.18 EUR
평균 이익:
16.48 EUR
평균 손실:
-13.27 EUR
연속 최대 손실:
29 (-10.29 EUR)
연속 최대 손실:
-713.74 EUR (15)
월별 성장률:
-25.95%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
37%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
269.25 EUR
최대한의:
1 573.19 EUR (112.06%)
상대적 삭감:
잔고별:
67.08% (1 573.19 EUR)
자본금별:
23.58% (425.73 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
GOLD# 1716
CADCHF# 23
EURUSD# 9
US100Cash 6
CADJPY# 3
GBPCHF# 2
EURCHF# 1
CHFJPY# 1
GER40-DEC25 1
GBPCAD# 1
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GOLD# 607
CADCHF# -76
EURUSD# -10
US100Cash -52
CADJPY# -70
GBPCHF# -7
EURCHF# 0
CHFJPY# -4
GER40-DEC25 -8
GBPCAD# 0
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GOLD# 49K
CADCHF# -844
EURUSD# -744
US100Cash -21K
CADJPY# -383
GBPCHF# -117
EURCHF# -25
CHFJPY# -182
GER40-DEC25 -6.8K
GBPCAD# 16
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +716.74 EUR
최악의 거래: -340 EUR
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +176.38 EUR
연속 최대 손실: -10.29 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XM.COM-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

🤖 GoldIA26 – Bot de Trading IA sur XAUUSD (Or)

J’ai développé GoldIA26, un bot de trading algorithmique spécialisé sur XAU/USD (Or), intégrant une intelligence artificielle basée sur un réseau de neurones capable d’analyser le marché en temps réel et de s’adapter en permanence aux conditions actuelles.

L’objectif de GoldIA26 est une croissance progressive et maîtrisée du capital, avec une approche orientée long terme, en mettant la priorité sur la gestion du risque et la stabilité.

🧠 Principe de Fonctionnement

GoldIA26 analyse en continu :

  • La tendance du marché

  • La volatilité

  • La force des mouvements

  • Les zones de prix clés

Les décisions de trading reposent sur une combinaison de plusieurs logiques :

  • 🤖 Analyse par réseau de neurones

  • 📉 Niveaux de support et résistance

  • 🕯️ Motifs de lustres

  • 🔄 Système de récupération intelligent pour gérer les phases de drawdown

👉 Aucune martingale classique n’est utilisée.
La taille des positions est ajustée dynamiquement en fonction du marché et de l’équité du compte.

⚙️ Gestion du Risque Avancée

La protection du capital est au cœur de GoldIA26 :

  • Dimensionnement adaptatif des lots

  • Stop Loss virtuel interne (non visible par le broker)

  • Limitation du drawdown via un Hard Stop ( %)

  • Filtre d’actualités pour éviter les périodes de forte volatilité

  • Exposition automatiquement ajustée selon les conditions de marché

📊 À quoi s’attendre

  • Trading automatique exclusivement sur XAUUSD

  • Fréquence de trades variable selon le marché

  • Phases de croissance et de consolidation normales

  • Approche orientée stabilité et régularité

⚠️ Recommandations importantes

  • Toujours tester sur compte démo avant le réel

  • Adapter le niveau de risque à la taille du capital

  • Les petits comptes doivent privilégier un risque faible

  • Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs


2026.01.07 15:53
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 14:53
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 07:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 00:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.04 23:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 13:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 06:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 12:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.28 18:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 166 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 18:05
A large drawdown may occur on the account again
