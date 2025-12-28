SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / GoldIA26
Nathan Roger Patrick Abitbol

GoldIA26

Nathan Roger Patrick Abitbol
0 comentários
Confiabilidade
24 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 60 USD por mês
crescimento desde 2025 33%
XM.COM-MT5
1:30
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 602
Negociações com lucro:
746 (46.56%)
Negociações com perda:
856 (53.43%)
Melhor negociação:
716.74 EUR
Pior negociação:
-173.65 EUR
Lucro bruto:
10 970.78 EUR (4 489 931 pips)
Perda bruta:
-10 226.14 EUR (322 264 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
60 (176.38 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
837.88 EUR (4)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
38.06%
Depósito máximo carregado:
68.68%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.47
Negociações longas:
930 (58.05%)
Negociações curtas:
672 (41.95%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
0.46 EUR
Lucro médio:
14.71 EUR
Perda média:
-11.95 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
29 (-10.29 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-469.10 EUR (12)
Crescimento mensal:
20.33%
Previsão anual:
246.63%
Algotrading:
40%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
269.25 EUR
Máximo:
1 573.19 EUR (112.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
67.08% (1 573.19 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.72% (9.84 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD# 1533
CADCHF# 23
EURUSD# 9
US100Cash 6
CADJPY# 3
EURCHF# 1
CHFJPY# 1
GER40-DEC25 1
GBPCAD# 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD# 1.1K
CADCHF# -76
EURUSD# -10
US100Cash -52
CADJPY# -70
EURCHF# 0
CHFJPY# -4
GER40-DEC25 -8
GBPCAD# 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD# 56K
CADCHF# -844
EURUSD# -744
US100Cash -21K
CADJPY# -383
EURCHF# -25
CHFJPY# -182
GER40-DEC25 -6.8K
GBPCAD# 16
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +716.74 EUR
Pior negociação: -174 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +176.38 EUR
Máxima perda consecutiva: -10.29 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XM.COM-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

🤖 GoldIA26 – Bot de Trading IA sur XAUUSD (Or)

J’ai développé GoldIA26, un bot de trading algorithmique spécialisé sur XAU/USD (Or), intégrant une intelligence artificielle basée sur un réseau de neurones capable d’analyser le marché en temps réel et de s’adapter en permanence aux conditions actuelles.

L’objectif de GoldIA26 est une croissance progressive et maîtrisée du capital, avec une approche orientée long terme, en mettant la priorité sur la gestion du risque et la stabilité.

🧠 Principe de Fonctionnement

GoldIA26 analyse en continu :

  • La tendance du marché

  • La volatilité

  • La force des mouvements

  • Les zones de prix clés

Les décisions de trading reposent sur une combinaison de plusieurs logiques :

  • 🤖 Analyse par réseau de neurones

  • 📉 Niveaux de support et résistance

  • 🕯️ Motifs de lustres

  • 🔄 Système de récupération intelligent pour gérer les phases de drawdown

👉 Aucune martingale classique n’est utilisée.
La taille des positions est ajustée dynamiquement en fonction du marché et de l’équité du compte.

⚙️ Gestion du Risque Avancée

La protection du capital est au cœur de GoldIA26 :

  • Dimensionnement adaptatif des lots

  • Stop Loss virtuel interne (non visible par le broker)

  • Limitation du drawdown via un Hard Stop ( %)

  • Filtre d’actualités pour éviter les périodes de forte volatilité

  • Exposition automatiquement ajustée selon les conditions de marché

📊 À quoi s’attendre

  • Trading automatique exclusivement sur XAUUSD

  • Fréquence de trades variable selon le marché

  • Phases de croissance et de consolidation normales

  • Approche orientée stabilité et régularité

⚠️ Recommandations importantes

  • Toujours tester sur compte démo avant le réel

  • Adapter le niveau de risque à la taille du capital

  • Les petits comptes doivent privilégier un risque faible

  • Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs


Sem comentários
2025.12.28 18:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 166 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 18:05
A large drawdown may occur on the account again
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
GoldIA26
60 USD por mês
33%
0
0
USD
1.3K
EUR
24
40%
1 602
46%
38%
1.07
0.46
EUR
67%
1:30
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.