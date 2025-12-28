SignauxSections
Nathan Roger Patrick Abitbol

GoldIA26

Nathan Roger Patrick Abitbol
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 60 USD par mois
croissance depuis 2025 33%
XM.COM-MT5
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 602
Bénéfice trades:
746 (46.56%)
Perte trades:
856 (53.43%)
Meilleure transaction:
716.74 EUR
Pire transaction:
-173.65 EUR
Bénéfice brut:
10 970.78 EUR (4 489 931 pips)
Perte brute:
-10 226.14 EUR (322 264 pips)
Gains consécutifs maximales:
60 (176.38 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
837.88 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
45.57%
Charge de dépôt maximale:
68.68%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.47
Longs trades:
930 (58.05%)
Courts trades:
672 (41.95%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
0.46 EUR
Bénéfice moyen:
14.71 EUR
Perte moyenne:
-11.95 EUR
Pertes consécutives maximales:
29 (-10.29 EUR)
Perte consécutive maximale:
-469.10 EUR (12)
Croissance mensuelle:
20.33%
Prévision annuelle:
246.63%
Algo trading:
40%
Prélèvement par solde:
Absolu:
269.25 EUR
Maximal:
1 573.19 EUR (112.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
67.08% (1 573.19 EUR)
Par fonds propres:
0.72% (9.84 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD# 1533
CADCHF# 23
EURUSD# 9
US100Cash 6
CADJPY# 3
EURCHF# 1
CHFJPY# 1
GER40-DEC25 1
GBPCAD# 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD# 1.1K
CADCHF# -76
EURUSD# -10
US100Cash -52
CADJPY# -70
EURCHF# 0
CHFJPY# -4
GER40-DEC25 -8
GBPCAD# 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD# 56K
CADCHF# -844
EURUSD# -744
US100Cash -21K
CADJPY# -383
EURCHF# -25
CHFJPY# -182
GER40-DEC25 -6.8K
GBPCAD# 16
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +716.74 EUR
Pire transaction: -174 EUR
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +176.38 EUR
Perte consécutive maximale: -10.29 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XM.COM-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

🤖 GoldIA26 – Bot de Trading IA sur XAUUSD (Or)

J’ai développé GoldIA26, un bot de trading algorithmique spécialisé sur XAU/USD (Or), intégrant une intelligence artificielle basée sur un réseau de neurones capable d’analyser le marché en temps réel et de s’adapter en permanence aux conditions actuelles.

L’objectif de GoldIA26 est une croissance progressive et maîtrisée du capital, avec une approche orientée long terme, en mettant la priorité sur la gestion du risque et la stabilité.

🧠 Principe de Fonctionnement

GoldIA26 analyse en continu :

  • La tendance du marché

  • La volatilité

  • La force des mouvements

  • Les zones de prix clés

Les décisions de trading reposent sur une combinaison de plusieurs logiques :

  • 🤖 Analyse par réseau de neurones

  • 📉 Niveaux de support et résistance

  • 🕯️ Motifs de lustres

  • 🔄 Système de récupération intelligent pour gérer les phases de drawdown

👉 Aucune martingale classique n’est utilisée.
La taille des positions est ajustée dynamiquement en fonction du marché et de l’équité du compte.

⚙️ Gestion du Risque Avancée

La protection du capital est au cœur de GoldIA26 :

  • Dimensionnement adaptatif des lots

  • Stop Loss virtuel interne (non visible par le broker)

  • Limitation du drawdown via un Hard Stop ( %)

  • Filtre d’actualités pour éviter les périodes de forte volatilité

  • Exposition automatiquement ajustée selon les conditions de marché

📊 À quoi s’attendre

  • Trading automatique exclusivement sur XAUUSD

  • Fréquence de trades variable selon le marché

  • Phases de croissance et de consolidation normales

  • Approche orientée stabilité et régularité

⚠️ Recommandations importantes

  • Toujours tester sur compte démo avant le réel

  • Adapter le niveau de risque à la taille du capital

  • Les petits comptes doivent privilégier un risque faible

  • Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs


Aucun avis
2025.12.28 18:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 166 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 18:05
A large drawdown may occur on the account again
