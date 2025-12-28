SeñalesSecciones
Nathan Roger Patrick Abitbol

GoldIA26

Nathan Roger Patrick Abitbol
Fiabilidad
24 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 33%
XM.COM-MT5
1:30
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 602
Transacciones Rentables:
746 (46.56%)
Transacciones Irrentables:
856 (53.43%)
Mejor transacción:
716.74 EUR
Peor transacción:
-173.65 EUR
Beneficio Bruto:
10 970.78 EUR (4 489 931 pips)
Pérdidas Brutas:
-10 226.14 EUR (322 264 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
60 (176.38 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
837.88 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
26.56%
Carga máxima del depósito:
68.64%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.47
Transacciones Largas:
930 (58.05%)
Transacciones Cortas:
672 (41.95%)
Factor de Beneficio:
1.07
Beneficio Esperado:
0.46 EUR
Beneficio medio:
14.71 EUR
Pérdidas medias:
-11.95 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
29 (-10.29 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-469.10 EUR (12)
Crecimiento al mes:
20.33%
Pronóstico anual:
246.63%
Trading algorítmico:
40%
Reducción de balance:
Absoluto:
269.25 EUR
Máxima:
1 573.19 EUR (112.06%)
Reducción relativa:
De balance:
67.08% (1 573.19 EUR)
De fondos:
0.72% (9.84 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD# 1533
CADCHF# 23
EURUSD# 9
US100Cash 6
CADJPY# 3
EURCHF# 1
CHFJPY# 1
GER40-DEC25 1
GBPCAD# 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD# 1.1K
CADCHF# -76
EURUSD# -10
US100Cash -52
CADJPY# -70
EURCHF# 0
CHFJPY# -4
GER40-DEC25 -8
GBPCAD# 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD# 56K
CADCHF# -844
EURUSD# -744
US100Cash -21K
CADJPY# -383
EURCHF# -25
CHFJPY# -182
GER40-DEC25 -6.8K
GBPCAD# 16
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +716.74 EUR
Peor transacción: -174 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +176.38 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -10.29 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XM.COM-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

🤖 GoldIA26 – Bot de Trading IA sur XAUUSD (Or)

J’ai développé GoldIA26, un bot de trading algorithmique spécialisé sur XAU/USD (Or), intégrant une intelligence artificielle basée sur un réseau de neurones capable d’analyser le marché en temps réel et de s’adapter en permanence aux conditions actuelles.

L’objectif de GoldIA26 est une croissance progressive et maîtrisée du capital, avec une approche orientée long terme, en mettant la priorité sur la gestion du risque et la stabilité.

🧠 Principe de Fonctionnement

GoldIA26 analyse en continu :

  • La tendance du marché

  • La volatilité

  • La force des mouvements

  • Les zones de prix clés

Les décisions de trading reposent sur une combinaison de plusieurs logiques :

  • 🤖 Analyse par réseau de neurones

  • 📉 Niveaux de support et résistance

  • 🕯️ Motifs de lustres

  • 🔄 Système de récupération intelligent pour gérer les phases de drawdown

👉 Aucune martingale classique n’est utilisée.
La taille des positions est ajustée dynamiquement en fonction du marché et de l’équité du compte.

⚙️ Gestion du Risque Avancée

La protection du capital est au cœur de GoldIA26 :

  • Dimensionnement adaptatif des lots

  • Stop Loss virtuel interne (non visible par le broker)

  • Limitation du drawdown via un Hard Stop ( %)

  • Filtre d’actualités pour éviter les périodes de forte volatilité

  • Exposition automatiquement ajustée selon les conditions de marché

📊 À quoi s’attendre

  • Trading automatique exclusivement sur XAUUSD

  • Fréquence de trades variable selon le marché

  • Phases de croissance et de consolidation normales

  • Approche orientée stabilité et régularité

⚠️ Recommandations importantes

  • Toujours tester sur compte démo avant le réel

  • Adapter le niveau de risque à la taille du capital

  • Les petits comptes doivent privilégier un risque faible

  • Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs


2025.12.28 18:05
2025.12.28 18:05
