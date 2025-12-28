信号部分
Nathan Roger Patrick Abitbol

GoldIA26

Nathan Roger Patrick Abitbol
可靠性
24
0 / 0 USD
每月复制 60 USD per 
增长自 2025 33%
XM.COM-MT5
1:30
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 602
盈利交易:
746 (46.56%)
亏损交易:
856 (53.43%)
最好交易:
716.74 EUR
最差交易:
-173.65 EUR
毛利:
10 970.78 EUR (4 489 931 pips)
毛利亏损:
-10 226.14 EUR (322 264 pips)
最大连续赢利:
60 (176.38 EUR)
最大连续盈利:
837.88 EUR (4)
夏普比率:
0.03
交易活动:
21.00%
最大入金加载:
68.64%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.47
长期交易:
930 (58.05%)
短期交易:
672 (41.95%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.46 EUR
平均利润:
14.71 EUR
平均损失:
-11.95 EUR
最大连续失误:
29 (-10.29 EUR)
最大连续亏损:
-469.10 EUR (12)
每月增长:
20.33%
年度预测:
246.63%
算法交易:
40%
结余跌幅:
绝对:
269.25 EUR
最大值:
1 573.19 EUR (112.06%)
相对跌幅:
结余:
67.08% (1 573.19 EUR)
净值:
0.72% (9.84 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD# 1533
CADCHF# 23
EURUSD# 9
US100Cash 6
CADJPY# 3
EURCHF# 1
CHFJPY# 1
GER40-DEC25 1
GBPCAD# 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD# 1.1K
CADCHF# -76
EURUSD# -10
US100Cash -52
CADJPY# -70
EURCHF# 0
CHFJPY# -4
GER40-DEC25 -8
GBPCAD# 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD# 56K
CADCHF# -844
EURUSD# -744
US100Cash -21K
CADJPY# -383
EURCHF# -25
CHFJPY# -182
GER40-DEC25 -6.8K
GBPCAD# 16
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +716.74 EUR
最差交易: -174 EUR
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +176.38 EUR
最大连续亏损: -10.29 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XM.COM-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

🤖 GoldIA26 – Bot de Trading IA sur XAUUSD (Or)

J’ai développé GoldIA26, un bot de trading algorithmique spécialisé sur XAU/USD (Or), intégrant une intelligence artificielle basée sur un réseau de neurones capable d’analyser le marché en temps réel et de s’adapter en permanence aux conditions actuelles.

L’objectif de GoldIA26 est une croissance progressive et maîtrisée du capital, avec une approche orientée long terme, en mettant la priorité sur la gestion du risque et la stabilité.

🧠 Principe de Fonctionnement

GoldIA26 analyse en continu :

  • La tendance du marché

  • La volatilité

  • La force des mouvements

  • Les zones de prix clés

Les décisions de trading reposent sur une combinaison de plusieurs logiques :

  • 🤖 Analyse par réseau de neurones

  • 📉 Niveaux de support et résistance

  • 🕯️ Motifs de lustres

  • 🔄 Système de récupération intelligent pour gérer les phases de drawdown

👉 Aucune martingale classique n’est utilisée.
La taille des positions est ajustée dynamiquement en fonction du marché et de l’équité du compte.

⚙️ Gestion du Risque Avancée

La protection du capital est au cœur de GoldIA26 :

  • Dimensionnement adaptatif des lots

  • Stop Loss virtuel interne (non visible par le broker)

  • Limitation du drawdown via un Hard Stop ( %)

  • Filtre d’actualités pour éviter les périodes de forte volatilité

  • Exposition automatiquement ajustée selon les conditions de marché

📊 À quoi s’attendre

  • Trading automatique exclusivement sur XAUUSD

  • Fréquence de trades variable selon le marché

  • Phases de croissance et de consolidation normales

  • Approche orientée stabilité et régularité

⚠️ Recommandations importantes

  • Toujours tester sur compte démo avant le réel

  • Adapter le niveau de risque à la taille du capital

  • Les petits comptes doivent privilégier un risque faible

  • Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs


没有评论
2025.12.28 18:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 166 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 18:05
A large drawdown may occur on the account again
