🤖 GoldIA26 – Bot de Trading IA sur XAUUSD (Or)

J’ai développé GoldIA26, un bot de trading algorithmique spécialisé sur XAU/USD (Or), intégrant une intelligence artificielle basée sur un réseau de neurones capable d’analyser le marché en temps réel et de s’adapter en permanence aux conditions actuelles.

L’objectif de GoldIA26 est une croissance progressive et maîtrisée du capital, avec une approche orientée long terme, en mettant la priorité sur la gestion du risque et la stabilité.

🧠 Principe de Fonctionnement

GoldIA26 analyse en continu :

La tendance du marché

La volatilité

La force des mouvements

Les zones de prix clés

Les décisions de trading reposent sur une combinaison de plusieurs logiques :

🤖 Analyse par réseau de neurones

📉 Niveaux de support et résistance

🕯️ Motifs de lustres

🔄 Système de récupération intelligent pour gérer les phases de drawdown

👉 Aucune martingale classique n’est utilisée.

La taille des positions est ajustée dynamiquement en fonction du marché et de l’équité du compte.

⚙️ Gestion du Risque Avancée

La protection du capital est au cœur de GoldIA26 :

Dimensionnement adaptatif des lots

Stop Loss virtuel interne (non visible par le broker)

Limitation du drawdown via un Hard Stop ( %)

Filtre d’actualités pour éviter les périodes de forte volatilité

Exposition automatiquement ajustée selon les conditions de marché

📊 À quoi s’attendre

Trading automatique exclusivement sur XAUUSD

Fréquence de trades variable selon le marché

Phases de croissance et de consolidation normales

Approche orientée stabilité et régularité

⚠️ Recommandations importantes