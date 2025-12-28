SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Grow More
Dalwadi Amitkumar Navinchandra

Grow More

Dalwadi Amitkumar Navinchandra
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 37%
Exness-MT5Real31
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 398
Kârla kapanan işlemler:
2 464 (72.51%)
Zararla kapanan işlemler:
934 (27.49%)
En iyi işlem:
292.28 USD
En kötü işlem:
-278.85 USD
Brüt kâr:
8 430.37 USD (2 991 785 pips)
Brüt zarar:
-5 926.03 USD (2 463 327 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
106 (42.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
425.06 USD (12)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.03%
En son işlem:
20 dakika önce
Hafta başına işlemler:
288
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
2.35
Alış işlemleri:
2 184 (64.27%)
Satış işlemleri:
1 214 (35.73%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
0.74 USD
Ortalama kâr:
3.42 USD
Ortalama zarar:
-6.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
68 (-11.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 012.72 USD (7)
Aylık büyüme:
5.14%
Yıllık tahmin:
62.38%
Algo alım-satım:
77%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
97.68 USD
Maksimum:
1 066.38 USD (9.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.32% (1 066.38 USD)
Varlığa göre:
0.17% (14.82 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2036
USDJPY 589
NZDCAD 212
AUDCAD 133
AUDUSD 97
EURUSD 93
CADCHF 46
NZDJPY 44
GBPUSD 30
GBPAUD 13
EURNZD 11
USDCAD 10
EURJPY 10
GBPCAD 9
EURAUD 9
USDCHF 9
BTCUSD 8
CHFJPY 7
GBPJPY 7
GBPNZD 5
EURCAD 4
AUDJPY 3
XAGUSD 3
CADJPY 2
AUDNZD 2
US30 2
DE30 2
AUDCHF 1
ETHUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.6K
USDJPY -45
NZDCAD 428
AUDCAD 429
AUDUSD -133
EURUSD -4
CADCHF 14
NZDJPY 11
GBPUSD -16
GBPAUD 27
EURNZD 27
USDCAD 6
EURJPY 2
GBPCAD 24
EURAUD 22
USDCHF 12
BTCUSD 8
CHFJPY 8
GBPJPY -12
GBPNZD 8
EURCAD 14
AUDJPY 6
XAGUSD 102
CADJPY 5
AUDNZD 3
US30 0
DE30 -5
AUDCHF 4
ETHUSD -7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 447K
USDJPY 4.8K
NZDCAD 14K
AUDCAD 8.2K
AUDUSD -16
EURUSD 2.4K
CADCHF 650
NZDJPY 731
GBPUSD -1.4K
GBPAUD 1.8K
EURNZD 1.1K
USDCAD 316
EURJPY 315
GBPCAD -182
EURAUD 772
USDCHF 225
BTCUSD 55K
CHFJPY 246
GBPJPY -1.6K
GBPNZD 136
EURCAD 389
AUDJPY 222
XAGUSD 2K
CADJPY 127
AUDNZD 66
US30 -145
DE30 -2.1K
AUDCHF 49
ETHUSD -6.8K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +292.28 USD
En kötü işlem: -279 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +42.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.07 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 5
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
53.64 × 163
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Multiple ea with low risk for big capital 
İnceleme yok
2025.12.29 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.28 17:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Grow More
Ayda 30 USD
37%
0
0
USD
8.9K
USD
17
77%
3 398
72%
100%
1.42
0.74
USD
12%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.