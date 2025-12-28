SinaisSeções
Dalwadi Amitkumar Navinchandra

Grow More

Dalwadi Amitkumar Navinchandra
0 comentários
Confiabilidade
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 37%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 397
Negociações com lucro:
2 463 (72.50%)
Negociações com perda:
934 (27.49%)
Melhor negociação:
292.28 USD
Pior negociação:
-278.85 USD
Lucro bruto:
8 430.03 USD (2 991 751 pips)
Perda bruta:
-5 926.03 USD (2 463 327 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
106 (42.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
425.06 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.85%
Último negócio:
33 minutos atrás
Negociações por semana:
281
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
2.35
Negociações longas:
2 184 (64.29%)
Negociações curtas:
1 213 (35.71%)
Fator de lucro:
1.42
Valor esperado:
0.74 USD
Lucro médio:
3.42 USD
Perda média:
-6.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
68 (-11.07 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 012.72 USD (7)
Crescimento mensal:
5.14%
Previsão anual:
62.31%
Algotrading:
77%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
97.68 USD
Máximo:
1 066.38 USD (9.87%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.32% (1 066.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.17% (14.82 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 2036
USDJPY 589
NZDCAD 212
AUDCAD 133
AUDUSD 96
EURUSD 93
CADCHF 46
NZDJPY 44
GBPUSD 30
GBPAUD 13
EURNZD 11
USDCAD 10
EURJPY 10
GBPCAD 9
EURAUD 9
USDCHF 9
BTCUSD 8
CHFJPY 7
GBPJPY 7
GBPNZD 5
EURCAD 4
AUDJPY 3
XAGUSD 3
CADJPY 2
AUDNZD 2
US30 2
DE30 2
AUDCHF 1
ETHUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.6K
USDJPY -45
NZDCAD 428
AUDCAD 429
AUDUSD -133
EURUSD -4
CADCHF 14
NZDJPY 11
GBPUSD -16
GBPAUD 27
EURNZD 27
USDCAD 6
EURJPY 2
GBPCAD 24
EURAUD 22
USDCHF 12
BTCUSD 8
CHFJPY 8
GBPJPY -12
GBPNZD 8
EURCAD 14
AUDJPY 6
XAGUSD 102
CADJPY 5
AUDNZD 3
US30 0
DE30 -5
AUDCHF 4
ETHUSD -7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 447K
USDJPY 4.8K
NZDCAD 14K
AUDCAD 8.2K
AUDUSD -50
EURUSD 2.4K
CADCHF 650
NZDJPY 731
GBPUSD -1.4K
GBPAUD 1.8K
EURNZD 1.1K
USDCAD 316
EURJPY 315
GBPCAD -182
EURAUD 772
USDCHF 225
BTCUSD 55K
CHFJPY 246
GBPJPY -1.6K
GBPNZD 136
EURCAD 389
AUDJPY 222
XAGUSD 2K
CADJPY 127
AUDNZD 66
US30 -145
DE30 -2.1K
AUDCHF 49
ETHUSD -6.8K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +292.28 USD
Pior negociação: -279 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +42.84 USD
Máxima perda consecutiva: -11.07 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real
0.00 × 5
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
54.60 × 162
Multiple ea with low risk for big capital 
Sem comentários
2025.12.29 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.28 17:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
