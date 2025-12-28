- Прирост
Всего трейдов:
3 395
Прибыльных трейдов:
2 462 (72.51%)
Убыточных трейдов:
933 (27.48%)
Лучший трейд:
292.28 USD
Худший трейд:
-278.85 USD
Общая прибыль:
8 429.60 USD (2 991 717 pips)
Общий убыток:
-5 925.74 USD (2 463 036 pips)
Макс. серия выигрышей:
106 (42.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
425.06 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.85%
Последний трейд:
5 минут
Трейдов в неделю:
281
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
2.35
Длинных трейдов:
2 182 (64.27%)
Коротких трейдов:
1 213 (35.73%)
Профит фактор:
1.42
Мат. ожидание:
0.74 USD
Средняя прибыль:
3.42 USD
Средний убыток:
-6.35 USD
Макс. серия проигрышей:
68 (-11.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 012.72 USD (7)
Прирост в месяц:
5.14%
Годовой прогноз:
62.31%
Алготрейдинг:
77%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
97.68 USD
Максимальная:
1 066.38 USD (9.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.32% (1 066.38 USD)
По эквити:
0.17% (14.82 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2035
|USDJPY
|589
|NZDCAD
|212
|AUDCAD
|133
|AUDUSD
|96
|EURUSD
|93
|CADCHF
|46
|NZDJPY
|44
|GBPUSD
|30
|GBPAUD
|13
|EURNZD
|11
|USDCAD
|10
|EURJPY
|10
|GBPCAD
|9
|EURAUD
|9
|USDCHF
|8
|BTCUSD
|8
|CHFJPY
|7
|GBPJPY
|7
|GBPNZD
|5
|EURCAD
|4
|AUDJPY
|3
|XAGUSD
|3
|CADJPY
|2
|AUDNZD
|2
|US30
|2
|DE30
|2
|AUDCHF
|1
|ETHUSD
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.6K
|USDJPY
|-45
|NZDCAD
|428
|AUDCAD
|429
|AUDUSD
|-133
|EURUSD
|-4
|CADCHF
|14
|NZDJPY
|11
|GBPUSD
|-16
|GBPAUD
|27
|EURNZD
|27
|USDCAD
|6
|EURJPY
|2
|GBPCAD
|24
|EURAUD
|22
|USDCHF
|11
|BTCUSD
|8
|CHFJPY
|8
|GBPJPY
|-12
|GBPNZD
|8
|EURCAD
|14
|AUDJPY
|6
|XAGUSD
|102
|CADJPY
|5
|AUDNZD
|3
|US30
|0
|DE30
|-5
|AUDCHF
|4
|ETHUSD
|-7
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|447K
|USDJPY
|4.8K
|NZDCAD
|14K
|AUDCAD
|8.2K
|AUDUSD
|-50
|EURUSD
|2.4K
|CADCHF
|650
|NZDJPY
|731
|GBPUSD
|-1.4K
|GBPAUD
|1.8K
|EURNZD
|1.1K
|USDCAD
|316
|EURJPY
|315
|GBPCAD
|-182
|EURAUD
|772
|USDCHF
|191
|BTCUSD
|55K
|CHFJPY
|246
|GBPJPY
|-1.6K
|GBPNZD
|136
|EURCAD
|389
|AUDJPY
|222
|XAGUSD
|2K
|CADJPY
|127
|AUDNZD
|66
|US30
|-145
|DE30
|-2.1K
|AUDCHF
|49
|ETHUSD
|-6.8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +292.28 USD
Худший трейд: -279 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +42.84 USD
Макс. убыток в серии: -11.07 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 5
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|53.97 × 162
|
ICMarketsSC-MT5-2
|70.00 × 1
