Dalwadi Amitkumar Navinchandra

Grow More

Dalwadi Amitkumar Navinchandra
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
17 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 37%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 398
Gewinntrades:
2 464 (72.51%)
Verlusttrades:
934 (27.49%)
Bester Trade:
292.28 USD
Schlechtester Trade:
-278.85 USD
Bruttoprofit:
8 430.37 USD (2 991 785 pips)
Bruttoverlust:
-5 926.03 USD (2 463 327 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
106 (42.84 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
425.06 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.85%
Letzter Trade:
8 Minuten
Trades pro Woche:
283
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
2.35
Long-Positionen:
2 184 (64.27%)
Short-Positionen:
1 214 (35.73%)
Profit-Faktor:
1.42
Mathematische Gewinnerwartung:
0.74 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.42 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.34 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
68 (-11.07 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 012.72 USD (7)
Wachstum pro Monat :
5.14%
Jahresprognose:
62.38%
Algo-Trading:
77%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
97.68 USD
Maximaler:
1 066.38 USD (9.87%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.32% (1 066.38 USD)
Kapital:
0.17% (14.82 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 2036
USDJPY 589
NZDCAD 212
AUDCAD 133
AUDUSD 97
EURUSD 93
CADCHF 46
NZDJPY 44
GBPUSD 30
GBPAUD 13
EURNZD 11
USDCAD 10
EURJPY 10
GBPCAD 9
EURAUD 9
USDCHF 9
BTCUSD 8
CHFJPY 7
GBPJPY 7
GBPNZD 5
EURCAD 4
AUDJPY 3
XAGUSD 3
CADJPY 2
AUDNZD 2
US30 2
DE30 2
AUDCHF 1
ETHUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.6K
USDJPY -45
NZDCAD 428
AUDCAD 429
AUDUSD -133
EURUSD -4
CADCHF 14
NZDJPY 11
GBPUSD -16
GBPAUD 27
EURNZD 27
USDCAD 6
EURJPY 2
GBPCAD 24
EURAUD 22
USDCHF 12
BTCUSD 8
CHFJPY 8
GBPJPY -12
GBPNZD 8
EURCAD 14
AUDJPY 6
XAGUSD 102
CADJPY 5
AUDNZD 3
US30 0
DE30 -5
AUDCHF 4
ETHUSD -7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 447K
USDJPY 4.8K
NZDCAD 14K
AUDCAD 8.2K
AUDUSD -16
EURUSD 2.4K
CADCHF 650
NZDJPY 731
GBPUSD -1.4K
GBPAUD 1.8K
EURNZD 1.1K
USDCAD 316
EURJPY 315
GBPCAD -182
EURAUD 772
USDCHF 225
BTCUSD 55K
CHFJPY 246
GBPJPY -1.6K
GBPNZD 136
EURCAD 389
AUDJPY 222
XAGUSD 2K
CADJPY 127
AUDNZD 66
US30 -145
DE30 -2.1K
AUDCHF 49
ETHUSD -6.8K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +292.28 USD
Schlechtester Trade: -279 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +42.84 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -11.07 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real
0.00 × 5
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
54.20 × 162
Multiple ea with low risk for big capital 
Keine Bewertungen
2025.12.29 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.28 17:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
