- 자본
- 축소
트레이드:
3 696
이익 거래:
2 685 (72.64%)
손실 거래:
1 011 (27.35%)
최고의 거래:
292.28 USD
최악의 거래:
-278.85 USD
총 수익:
8 684.48 USD (3 062 865 pips)
총 손실:
-6 041.00 USD (2 519 524 pips)
연속 최대 이익:
106 (42.84 USD)
연속 최대 이익:
425.06 USD (12)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
3.79%
최근 거래:
41 분 전
주별 거래 수:
269
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
2.48
롱(주식매수):
2 334 (63.15%)
숏(주식차입매도):
1 362 (36.85%)
수익 요인:
1.44
기대수익:
0.72 USD
평균 이익:
3.23 USD
평균 손실:
-5.98 USD
연속 최대 손실:
68 (-11.07 USD)
연속 최대 손실:
-1 012.72 USD (7)
월별 성장률:
6.10%
연간 예측:
74.20%
Algo 트레이딩:
78%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
97.68 USD
최대한의:
1 066.38 USD (9.87%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.32% (1 066.38 USD)
자본금별:
1.33% (118.79 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2080
|USDJPY
|651
|NZDCAD
|234
|AUDCAD
|134
|AUDUSD
|109
|EURUSD
|109
|GBPUSD
|67
|EURJPY
|49
|CADCHF
|46
|NZDJPY
|44
|USDCAD
|28
|USDCHF
|25
|NZDUSD
|22
|GBPAUD
|13
|EURNZD
|11
|AUDNZD
|11
|GBPCAD
|9
|EURAUD
|9
|BTCUSD
|8
|CHFJPY
|7
|GBPJPY
|7
|GBPNZD
|5
|EURCAD
|4
|AUDJPY
|3
|XAGUSD
|3
|CADJPY
|2
|US30
|2
|DE30
|2
|AUDCHF
|1
|ETHUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.6K
|USDJPY
|-29
|NZDCAD
|444
|AUDCAD
|431
|AUDUSD
|-126
|EURUSD
|11
|GBPUSD
|7
|EURJPY
|9
|CADCHF
|14
|NZDJPY
|11
|USDCAD
|10
|USDCHF
|16
|NZDUSD
|4
|GBPAUD
|27
|EURNZD
|27
|AUDNZD
|3
|GBPCAD
|24
|EURAUD
|22
|BTCUSD
|8
|CHFJPY
|8
|GBPJPY
|-12
|GBPNZD
|8
|EURCAD
|14
|AUDJPY
|6
|XAGUSD
|102
|CADJPY
|5
|US30
|0
|DE30
|-5
|AUDCHF
|4
|ETHUSD
|-7
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|454K
|USDJPY
|6K
|NZDCAD
|16K
|AUDCAD
|8.5K
|AUDUSD
|324
|EURUSD
|3.4K
|GBPUSD
|933
|EURJPY
|850
|CADCHF
|650
|NZDJPY
|731
|USDCAD
|661
|USDCHF
|562
|NZDUSD
|375
|GBPAUD
|1.8K
|EURNZD
|1.1K
|AUDNZD
|68
|GBPCAD
|-182
|EURAUD
|772
|BTCUSD
|55K
|CHFJPY
|246
|GBPJPY
|-1.6K
|GBPNZD
|136
|EURCAD
|389
|AUDJPY
|222
|XAGUSD
|2K
|CADJPY
|127
|US30
|-145
|DE30
|-2.1K
|AUDCHF
|49
|ETHUSD
|-6.8K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +292.28 USD
최악의 거래: -279 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +42.84 USD
연속 최대 손실: -11.07 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 5
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.34 × 634
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|168.00 × 1
Multiple ea with low risk for big capital
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
40%
0
0
USD
USD
9K
USD
USD
18
78%
3 696
72%
100%
1.43
0.72
USD
USD
12%
1:200