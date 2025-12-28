시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Grow More
Dalwadi Amitkumar Navinchandra

Grow More

Dalwadi Amitkumar Navinchandra
0 리뷰
안정성
18
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 40%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
3 696
이익 거래:
2 685 (72.64%)
손실 거래:
1 011 (27.35%)
최고의 거래:
292.28 USD
최악의 거래:
-278.85 USD
총 수익:
8 684.48 USD (3 062 865 pips)
총 손실:
-6 041.00 USD (2 519 524 pips)
연속 최대 이익:
106 (42.84 USD)
연속 최대 이익:
425.06 USD (12)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
3.79%
최근 거래:
41 분 전
주별 거래 수:
269
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
2.48
롱(주식매수):
2 334 (63.15%)
숏(주식차입매도):
1 362 (36.85%)
수익 요인:
1.44
기대수익:
0.72 USD
평균 이익:
3.23 USD
평균 손실:
-5.98 USD
연속 최대 손실:
68 (-11.07 USD)
연속 최대 손실:
-1 012.72 USD (7)
월별 성장률:
6.10%
연간 예측:
74.20%
Algo 트레이딩:
78%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
97.68 USD
최대한의:
1 066.38 USD (9.87%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.32% (1 066.38 USD)
자본금별:
1.33% (118.79 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 2080
USDJPY 651
NZDCAD 234
AUDCAD 134
AUDUSD 109
EURUSD 109
GBPUSD 67
EURJPY 49
CADCHF 46
NZDJPY 44
USDCAD 28
USDCHF 25
NZDUSD 22
GBPAUD 13
EURNZD 11
AUDNZD 11
GBPCAD 9
EURAUD 9
BTCUSD 8
CHFJPY 7
GBPJPY 7
GBPNZD 5
EURCAD 4
AUDJPY 3
XAGUSD 3
CADJPY 2
US30 2
DE30 2
AUDCHF 1
ETHUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 1.6K
USDJPY -29
NZDCAD 444
AUDCAD 431
AUDUSD -126
EURUSD 11
GBPUSD 7
EURJPY 9
CADCHF 14
NZDJPY 11
USDCAD 10
USDCHF 16
NZDUSD 4
GBPAUD 27
EURNZD 27
AUDNZD 3
GBPCAD 24
EURAUD 22
BTCUSD 8
CHFJPY 8
GBPJPY -12
GBPNZD 8
EURCAD 14
AUDJPY 6
XAGUSD 102
CADJPY 5
US30 0
DE30 -5
AUDCHF 4
ETHUSD -7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 454K
USDJPY 6K
NZDCAD 16K
AUDCAD 8.5K
AUDUSD 324
EURUSD 3.4K
GBPUSD 933
EURJPY 850
CADCHF 650
NZDJPY 731
USDCAD 661
USDCHF 562
NZDUSD 375
GBPAUD 1.8K
EURNZD 1.1K
AUDNZD 68
GBPCAD -182
EURAUD 772
BTCUSD 55K
CHFJPY 246
GBPJPY -1.6K
GBPNZD 136
EURCAD 389
AUDJPY 222
XAGUSD 2K
CADJPY 127
US30 -145
DE30 -2.1K
AUDCHF 49
ETHUSD -6.8K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +292.28 USD
최악의 거래: -279 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +42.84 USD
연속 최대 손실: -11.07 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real
0.00 × 5
Exness-MT5Real31
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
VantageInternational-Live 14
0.00 × 5
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.34 × 634
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
RoboForex-Pro
168.00 × 1
Multiple ea with low risk for big capital 
리뷰 없음
2025.12.29 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.28 17:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Grow More
월별 30 USD
40%
0
0
USD
9K
USD
18
78%
3 696
72%
100%
1.43
0.72
USD
12%
1:200
복제

