Dalwadi Amitkumar Navinchandra

Grow More

Dalwadi Amitkumar Navinchandra
レビュー0件
信頼性
17週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 37%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3 398
利益トレード:
2 464 (72.51%)
損失トレード:
934 (27.49%)
ベストトレード:
292.28 USD
最悪のトレード:
-278.85 USD
総利益:
8 430.37 USD (2 991 785 pips)
総損失:
-5 926.03 USD (2 463 327 pips)
最大連続の勝ち:
106 (42.84 USD)
最大連続利益:
425.06 USD (12)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.85%
最近のトレード:
43 分前
1週間当たりの取引:
280
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
2.35
長いトレード:
2 184 (64.27%)
短いトレード:
1 214 (35.73%)
プロフィットファクター:
1.42
期待されたペイオフ:
0.74 USD
平均利益:
3.42 USD
平均損失:
-6.34 USD
最大連続の負け:
68 (-11.07 USD)
最大連続損失:
-1 012.72 USD (7)
月間成長:
5.14%
年間予想:
62.38%
アルゴリズム取引:
77%
残高によるドローダウン:
絶対:
97.68 USD
最大の:
1 066.38 USD (9.87%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.32% (1 066.38 USD)
エクイティによる:
0.17% (14.82 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 2036
USDJPY 589
NZDCAD 212
AUDCAD 133
AUDUSD 97
EURUSD 93
CADCHF 46
NZDJPY 44
GBPUSD 30
GBPAUD 13
EURNZD 11
USDCAD 10
EURJPY 10
GBPCAD 9
EURAUD 9
USDCHF 9
BTCUSD 8
CHFJPY 7
GBPJPY 7
GBPNZD 5
EURCAD 4
AUDJPY 3
XAGUSD 3
CADJPY 2
AUDNZD 2
US30 2
DE30 2
AUDCHF 1
ETHUSD 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.6K
USDJPY -45
NZDCAD 428
AUDCAD 429
AUDUSD -133
EURUSD -4
CADCHF 14
NZDJPY 11
GBPUSD -16
GBPAUD 27
EURNZD 27
USDCAD 6
EURJPY 2
GBPCAD 24
EURAUD 22
USDCHF 12
BTCUSD 8
CHFJPY 8
GBPJPY -12
GBPNZD 8
EURCAD 14
AUDJPY 6
XAGUSD 102
CADJPY 5
AUDNZD 3
US30 0
DE30 -5
AUDCHF 4
ETHUSD -7
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 447K
USDJPY 4.8K
NZDCAD 14K
AUDCAD 8.2K
AUDUSD -16
EURUSD 2.4K
CADCHF 650
NZDJPY 731
GBPUSD -1.4K
GBPAUD 1.8K
EURNZD 1.1K
USDCAD 316
EURJPY 315
GBPCAD -182
EURAUD 772
USDCHF 225
BTCUSD 55K
CHFJPY 246
GBPJPY -1.6K
GBPNZD 136
EURCAD 389
AUDJPY 222
XAGUSD 2K
CADJPY 127
AUDNZD 66
US30 -145
DE30 -2.1K
AUDCHF 49
ETHUSD -6.8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +292.28 USD
最悪のトレード: -279 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +42.84 USD
最大連続損失: -11.07 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real
0.00 × 5
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
54.20 × 162
Multiple ea with low risk for big capital 
レビューなし
2025.12.29 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.28 17:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください