SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Grow More
Dalwadi Amitkumar Navinchandra

Grow More

Dalwadi Amitkumar Navinchandra
0 comentarios
Fiabilidad
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 37%
Exness-MT5Real31
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
3 392
Transacciones Rentables:
2 459 (72.49%)
Transacciones Irrentables:
933 (27.51%)
Mejor transacción:
292.28 USD
Peor transacción:
-278.85 USD
Beneficio Bruto:
8 428.70 USD (2 991 623 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 925.74 USD (2 463 036 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
106 (42.84 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
425.06 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.75%
Último trade:
10 minutos
Trades a la semana:
280
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
2.35
Transacciones Largas:
2 180 (64.27%)
Transacciones Cortas:
1 212 (35.73%)
Factor de Beneficio:
1.42
Beneficio Esperado:
0.74 USD
Beneficio medio:
3.43 USD
Pérdidas medias:
-6.35 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
68 (-11.07 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 012.72 USD (7)
Crecimiento al mes:
5.13%
Pronóstico anual:
62.18%
Trading algorítmico:
77%
Reducción de balance:
Absoluto:
97.68 USD
Máxima:
1 066.38 USD (9.87%)
Reducción relativa:
De balance:
12.32% (1 066.38 USD)
De fondos:
0.17% (14.82 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 2035
USDJPY 588
NZDCAD 212
AUDCAD 133
AUDUSD 95
EURUSD 93
CADCHF 46
NZDJPY 44
GBPUSD 30
GBPAUD 13
EURNZD 11
USDCAD 10
EURJPY 10
GBPCAD 9
EURAUD 9
BTCUSD 8
CHFJPY 7
USDCHF 7
GBPJPY 7
GBPNZD 5
EURCAD 4
AUDJPY 3
XAGUSD 3
CADJPY 2
AUDNZD 2
US30 2
DE30 2
AUDCHF 1
ETHUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.6K
USDJPY -45
NZDCAD 428
AUDCAD 429
AUDUSD -133
EURUSD -4
CADCHF 14
NZDJPY 11
GBPUSD -16
GBPAUD 27
EURNZD 27
USDCAD 6
EURJPY 2
GBPCAD 24
EURAUD 22
BTCUSD 8
CHFJPY 8
USDCHF 11
GBPJPY -12
GBPNZD 8
EURCAD 14
AUDJPY 6
XAGUSD 102
CADJPY 5
AUDNZD 3
US30 0
DE30 -5
AUDCHF 4
ETHUSD -7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 447K
USDJPY 4.8K
NZDCAD 14K
AUDCAD 8.2K
AUDUSD -88
EURUSD 2.4K
CADCHF 650
NZDJPY 731
GBPUSD -1.4K
GBPAUD 1.8K
EURNZD 1.1K
USDCAD 316
EURJPY 315
GBPCAD -182
EURAUD 772
BTCUSD 55K
CHFJPY 246
USDCHF 168
GBPJPY -1.6K
GBPNZD 136
EURCAD 389
AUDJPY 222
XAGUSD 2K
CADJPY 127
AUDNZD 66
US30 -145
DE30 -2.1K
AUDCHF 49
ETHUSD -6.8K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +292.28 USD
Peor transacción: -279 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +42.84 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -11.07 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real
0.00 × 5
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
54.30 × 161
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Multiple ea with low risk for big capital 
No hay comentarios
2025.12.29 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.28 17:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Grow More
30 USD al mes
37%
0
0
USD
8.9K
USD
17
77%
3 392
72%
100%
1.42
0.74
USD
12%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.