Dalwadi Amitkumar Navinchandra

Grow More

Dalwadi Amitkumar Navinchandra
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 37%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 398
Bénéfice trades:
2 464 (72.51%)
Perte trades:
934 (27.49%)
Meilleure transaction:
292.28 USD
Pire transaction:
-278.85 USD
Bénéfice brut:
8 430.37 USD (2 991 785 pips)
Perte brute:
-5 926.03 USD (2 463 327 pips)
Gains consécutifs maximales:
106 (42.84 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
425.06 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.03%
Dernier trade:
47 il y a des minutes
Trades par semaine:
284
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
2.35
Longs trades:
2 184 (64.27%)
Courts trades:
1 214 (35.73%)
Facteur de profit:
1.42
Rendement attendu:
0.74 USD
Bénéfice moyen:
3.42 USD
Perte moyenne:
-6.34 USD
Pertes consécutives maximales:
68 (-11.07 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 012.72 USD (7)
Croissance mensuelle:
5.14%
Prévision annuelle:
62.38%
Algo trading:
77%
Prélèvement par solde:
Absolu:
97.68 USD
Maximal:
1 066.38 USD (9.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.32% (1 066.38 USD)
Par fonds propres:
0.19% (16.89 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 2036
USDJPY 589
NZDCAD 212
AUDCAD 133
AUDUSD 97
EURUSD 93
CADCHF 46
NZDJPY 44
GBPUSD 30
GBPAUD 13
EURNZD 11
USDCAD 10
EURJPY 10
GBPCAD 9
EURAUD 9
USDCHF 9
BTCUSD 8
CHFJPY 7
GBPJPY 7
GBPNZD 5
EURCAD 4
AUDJPY 3
XAGUSD 3
CADJPY 2
AUDNZD 2
US30 2
DE30 2
AUDCHF 1
ETHUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.6K
USDJPY -45
NZDCAD 428
AUDCAD 429
AUDUSD -133
EURUSD -4
CADCHF 14
NZDJPY 11
GBPUSD -16
GBPAUD 27
EURNZD 27
USDCAD 6
EURJPY 2
GBPCAD 24
EURAUD 22
USDCHF 12
BTCUSD 8
CHFJPY 8
GBPJPY -12
GBPNZD 8
EURCAD 14
AUDJPY 6
XAGUSD 102
CADJPY 5
AUDNZD 3
US30 0
DE30 -5
AUDCHF 4
ETHUSD -7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 447K
USDJPY 4.8K
NZDCAD 14K
AUDCAD 8.2K
AUDUSD -16
EURUSD 2.4K
CADCHF 650
NZDJPY 731
GBPUSD -1.4K
GBPAUD 1.8K
EURNZD 1.1K
USDCAD 316
EURJPY 315
GBPCAD -182
EURAUD 772
USDCHF 225
BTCUSD 55K
CHFJPY 246
GBPJPY -1.6K
GBPNZD 136
EURCAD 389
AUDJPY 222
XAGUSD 2K
CADJPY 127
AUDNZD 66
US30 -145
DE30 -2.1K
AUDCHF 49
ETHUSD -6.8K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +292.28 USD
Pire transaction: -279 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +42.84 USD
Perte consécutive maximale: -11.07 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 5
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
53.90 × 163
Multiple ea with low risk for big capital 
Aucun avis
2025.12.29 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.28 17:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
