- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 398
Profit Trade:
2 464 (72.51%)
Loss Trade:
934 (27.49%)
Best Trade:
292.28 USD
Worst Trade:
-278.85 USD
Profitto lordo:
8 430.37 USD (2 991 785 pips)
Perdita lorda:
-5 926.03 USD (2 463 327 pips)
Vincite massime consecutive:
106 (42.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
425.06 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.03%
Ultimo trade:
58 minuti fa
Trade a settimana:
284
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
2.35
Long Trade:
2 184 (64.27%)
Short Trade:
1 214 (35.73%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
0.74 USD
Profitto medio:
3.42 USD
Perdita media:
-6.34 USD
Massime perdite consecutive:
68 (-11.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 012.72 USD (7)
Crescita mensile:
5.14%
Previsione annuale:
62.38%
Algo trading:
77%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
97.68 USD
Massimale:
1 066.38 USD (9.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.32% (1 066.38 USD)
Per equità:
0.20% (17.48 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2036
|USDJPY
|589
|NZDCAD
|212
|AUDCAD
|133
|AUDUSD
|97
|EURUSD
|93
|CADCHF
|46
|NZDJPY
|44
|GBPUSD
|30
|GBPAUD
|13
|EURNZD
|11
|USDCAD
|10
|EURJPY
|10
|GBPCAD
|9
|EURAUD
|9
|USDCHF
|9
|BTCUSD
|8
|CHFJPY
|7
|GBPJPY
|7
|GBPNZD
|5
|EURCAD
|4
|AUDJPY
|3
|XAGUSD
|3
|CADJPY
|2
|AUDNZD
|2
|US30
|2
|DE30
|2
|AUDCHF
|1
|ETHUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.6K
|USDJPY
|-45
|NZDCAD
|428
|AUDCAD
|429
|AUDUSD
|-133
|EURUSD
|-4
|CADCHF
|14
|NZDJPY
|11
|GBPUSD
|-16
|GBPAUD
|27
|EURNZD
|27
|USDCAD
|6
|EURJPY
|2
|GBPCAD
|24
|EURAUD
|22
|USDCHF
|12
|BTCUSD
|8
|CHFJPY
|8
|GBPJPY
|-12
|GBPNZD
|8
|EURCAD
|14
|AUDJPY
|6
|XAGUSD
|102
|CADJPY
|5
|AUDNZD
|3
|US30
|0
|DE30
|-5
|AUDCHF
|4
|ETHUSD
|-7
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|447K
|USDJPY
|4.8K
|NZDCAD
|14K
|AUDCAD
|8.2K
|AUDUSD
|-16
|EURUSD
|2.4K
|CADCHF
|650
|NZDJPY
|731
|GBPUSD
|-1.4K
|GBPAUD
|1.8K
|EURNZD
|1.1K
|USDCAD
|316
|EURJPY
|315
|GBPCAD
|-182
|EURAUD
|772
|USDCHF
|225
|BTCUSD
|55K
|CHFJPY
|246
|GBPJPY
|-1.6K
|GBPNZD
|136
|EURCAD
|389
|AUDJPY
|222
|XAGUSD
|2K
|CADJPY
|127
|AUDNZD
|66
|US30
|-145
|DE30
|-2.1K
|AUDCHF
|49
|ETHUSD
|-6.8K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +292.28 USD
Worst Trade: -279 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +42.84 USD
Massima perdita consecutiva: -11.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 5
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|53.64 × 163
Multiple ea with low risk for big capital
