信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Grow More
Dalwadi Amitkumar Navinchandra

Grow More

Dalwadi Amitkumar Navinchandra
0条评论
可靠性
17
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 37%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3 390
盈利交易:
2 457 (72.47%)
亏损交易:
933 (27.52%)
最好交易:
292.28 USD
最差交易:
-278.85 USD
毛利:
8 428.02 USD (2 991 537 pips)
毛利亏损:
-5 925.74 USD (2 463 036 pips)
最大连续赢利:
106 (42.84 USD)
最大连续盈利:
425.06 USD (12)
夏普比率:
0.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.74%
最近交易:
9 几分钟前
每周交易:
279
平均持有时间:
5 小时
采收率:
2.35
长期交易:
2 179 (64.28%)
短期交易:
1 211 (35.72%)
利润因子:
1.42
预期回报:
0.74 USD
平均利润:
3.43 USD
平均损失:
-6.35 USD
最大连续失误:
68 (-11.07 USD)
最大连续亏损:
-1 012.72 USD (7)
每月增长:
5.12%
年度预测:
62.09%
算法交易:
77%
结余跌幅:
绝对:
97.68 USD
最大值:
1 066.38 USD (9.87%)
相对跌幅:
结余:
12.32% (1 066.38 USD)
净值:
0.17% (14.82 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 2035
USDJPY 587
NZDCAD 212
AUDCAD 133
AUDUSD 94
EURUSD 93
CADCHF 46
NZDJPY 44
GBPUSD 30
GBPAUD 13
EURNZD 11
USDCAD 10
EURJPY 10
GBPCAD 9
EURAUD 9
BTCUSD 8
CHFJPY 7
USDCHF 7
GBPJPY 7
GBPNZD 5
EURCAD 4
AUDJPY 3
XAGUSD 3
CADJPY 2
AUDNZD 2
US30 2
DE30 2
AUDCHF 1
ETHUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.6K
USDJPY -45
NZDCAD 428
AUDCAD 429
AUDUSD -134
EURUSD -4
CADCHF 14
NZDJPY 11
GBPUSD -16
GBPAUD 27
EURNZD 27
USDCAD 6
EURJPY 2
GBPCAD 24
EURAUD 22
BTCUSD 8
CHFJPY 8
USDCHF 11
GBPJPY -12
GBPNZD 8
EURCAD 14
AUDJPY 6
XAGUSD 102
CADJPY 5
AUDNZD 3
US30 0
DE30 -5
AUDCHF 4
ETHUSD -7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 447K
USDJPY 4.7K
NZDCAD 14K
AUDCAD 8.2K
AUDUSD -123
EURUSD 2.4K
CADCHF 650
NZDJPY 731
GBPUSD -1.4K
GBPAUD 1.8K
EURNZD 1.1K
USDCAD 316
EURJPY 315
GBPCAD -182
EURAUD 772
BTCUSD 55K
CHFJPY 246
USDCHF 168
GBPJPY -1.6K
GBPNZD 136
EURCAD 389
AUDJPY 222
XAGUSD 2K
CADJPY 127
AUDNZD 66
US30 -145
DE30 -2.1K
AUDCHF 49
ETHUSD -6.8K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +292.28 USD
最差交易: -279 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +42.84 USD
最大连续亏损: -11.07 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real
0.00 × 5
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
54.30 × 161
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
Multiple ea with low risk for big capital 
没有评论
2025.12.29 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.28 17:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
