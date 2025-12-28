- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3 390
盈利交易:
2 457 (72.47%)
亏损交易:
933 (27.52%)
最好交易:
292.28 USD
最差交易:
-278.85 USD
毛利:
8 428.02 USD (2 991 537 pips)
毛利亏损:
-5 925.74 USD (2 463 036 pips)
最大连续赢利:
106 (42.84 USD)
最大连续盈利:
425.06 USD (12)
夏普比率:
0.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.74%
最近交易:
9 几分钟前
每周交易:
279
平均持有时间:
5 小时
采收率:
2.35
长期交易:
2 179 (64.28%)
短期交易:
1 211 (35.72%)
利润因子:
1.42
预期回报:
0.74 USD
平均利润:
3.43 USD
平均损失:
-6.35 USD
最大连续失误:
68 (-11.07 USD)
最大连续亏损:
-1 012.72 USD (7)
每月增长:
5.12%
年度预测:
62.09%
算法交易:
77%
结余跌幅:
绝对:
97.68 USD
最大值:
1 066.38 USD (9.87%)
相对跌幅:
结余:
12.32% (1 066.38 USD)
净值:
0.17% (14.82 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2035
|USDJPY
|587
|NZDCAD
|212
|AUDCAD
|133
|AUDUSD
|94
|EURUSD
|93
|CADCHF
|46
|NZDJPY
|44
|GBPUSD
|30
|GBPAUD
|13
|EURNZD
|11
|USDCAD
|10
|EURJPY
|10
|GBPCAD
|9
|EURAUD
|9
|BTCUSD
|8
|CHFJPY
|7
|USDCHF
|7
|GBPJPY
|7
|GBPNZD
|5
|EURCAD
|4
|AUDJPY
|3
|XAGUSD
|3
|CADJPY
|2
|AUDNZD
|2
|US30
|2
|DE30
|2
|AUDCHF
|1
|ETHUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.6K
|USDJPY
|-45
|NZDCAD
|428
|AUDCAD
|429
|AUDUSD
|-134
|EURUSD
|-4
|CADCHF
|14
|NZDJPY
|11
|GBPUSD
|-16
|GBPAUD
|27
|EURNZD
|27
|USDCAD
|6
|EURJPY
|2
|GBPCAD
|24
|EURAUD
|22
|BTCUSD
|8
|CHFJPY
|8
|USDCHF
|11
|GBPJPY
|-12
|GBPNZD
|8
|EURCAD
|14
|AUDJPY
|6
|XAGUSD
|102
|CADJPY
|5
|AUDNZD
|3
|US30
|0
|DE30
|-5
|AUDCHF
|4
|ETHUSD
|-7
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|447K
|USDJPY
|4.7K
|NZDCAD
|14K
|AUDCAD
|8.2K
|AUDUSD
|-123
|EURUSD
|2.4K
|CADCHF
|650
|NZDJPY
|731
|GBPUSD
|-1.4K
|GBPAUD
|1.8K
|EURNZD
|1.1K
|USDCAD
|316
|EURJPY
|315
|GBPCAD
|-182
|EURAUD
|772
|BTCUSD
|55K
|CHFJPY
|246
|USDCHF
|168
|GBPJPY
|-1.6K
|GBPNZD
|136
|EURCAD
|389
|AUDJPY
|222
|XAGUSD
|2K
|CADJPY
|127
|AUDNZD
|66
|US30
|-145
|DE30
|-2.1K
|AUDCHF
|49
|ETHUSD
|-6.8K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +292.28 USD
最差交易: -279 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +42.84 USD
最大连续亏损: -11.07 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 5
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|54.30 × 161
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
Multiple ea with low risk for big capital
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
37%
0
0
USD
USD
8.9K
USD
USD
17
77%
3 390
72%
100%
1.42
0.74
USD
USD
12%
1:200