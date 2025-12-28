- Growth
Trades:
3 392
Profit Trades:
2 459 (72.49%)
Loss Trades:
933 (27.51%)
Best trade:
292.28 USD
Worst trade:
-278.85 USD
Gross Profit:
8 428.70 USD (2 991 623 pips)
Gross Loss:
-5 925.74 USD (2 463 036 pips)
Maximum consecutive wins:
106 (42.84 USD)
Maximal consecutive profit:
425.06 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
0.75%
Latest trade:
43 minutes ago
Trades per week:
279
Avg holding time:
5 hours
Recovery Factor:
2.35
Long Trades:
2 180 (64.27%)
Short Trades:
1 212 (35.73%)
Profit Factor:
1.42
Expected Payoff:
0.74 USD
Average Profit:
3.43 USD
Average Loss:
-6.35 USD
Maximum consecutive losses:
68 (-11.07 USD)
Maximal consecutive loss:
-1 012.72 USD (7)
Monthly growth:
5.13%
Annual Forecast:
62.18%
Algo trading:
77%
Drawdown by balance:
Absolute:
97.68 USD
Maximal:
1 066.38 USD (9.87%)
Relative drawdown:
By Balance:
12.32% (1 066.38 USD)
By Equity:
0.17% (14.82 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2035
|USDJPY
|588
|NZDCAD
|212
|AUDCAD
|133
|AUDUSD
|95
|EURUSD
|93
|CADCHF
|46
|NZDJPY
|44
|GBPUSD
|30
|GBPAUD
|13
|EURNZD
|11
|USDCAD
|10
|EURJPY
|10
|GBPCAD
|9
|EURAUD
|9
|BTCUSD
|8
|CHFJPY
|7
|USDCHF
|7
|GBPJPY
|7
|GBPNZD
|5
|EURCAD
|4
|AUDJPY
|3
|XAGUSD
|3
|CADJPY
|2
|AUDNZD
|2
|US30
|2
|DE30
|2
|AUDCHF
|1
|ETHUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.6K
|USDJPY
|-45
|NZDCAD
|428
|AUDCAD
|429
|AUDUSD
|-133
|EURUSD
|-4
|CADCHF
|14
|NZDJPY
|11
|GBPUSD
|-16
|GBPAUD
|27
|EURNZD
|27
|USDCAD
|6
|EURJPY
|2
|GBPCAD
|24
|EURAUD
|22
|BTCUSD
|8
|CHFJPY
|8
|USDCHF
|11
|GBPJPY
|-12
|GBPNZD
|8
|EURCAD
|14
|AUDJPY
|6
|XAGUSD
|102
|CADJPY
|5
|AUDNZD
|3
|US30
|0
|DE30
|-5
|AUDCHF
|4
|ETHUSD
|-7
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|447K
|USDJPY
|4.8K
|NZDCAD
|14K
|AUDCAD
|8.2K
|AUDUSD
|-88
|EURUSD
|2.4K
|CADCHF
|650
|NZDJPY
|731
|GBPUSD
|-1.4K
|GBPAUD
|1.8K
|EURNZD
|1.1K
|USDCAD
|316
|EURJPY
|315
|GBPCAD
|-182
|EURAUD
|772
|BTCUSD
|55K
|CHFJPY
|246
|USDCHF
|168
|GBPJPY
|-1.6K
|GBPNZD
|136
|EURCAD
|389
|AUDJPY
|222
|XAGUSD
|2K
|CADJPY
|127
|AUDNZD
|66
|US30
|-145
|DE30
|-2.1K
|AUDCHF
|49
|ETHUSD
|-6.8K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
Best trade: +292.28 USD
Worst trade: -279 USD
Maximum consecutive wins: 12
Maximum consecutive losses: 7
Maximal consecutive profit: +42.84 USD
Maximal consecutive loss: -11.07 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Exness-MT5Real31" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 5
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|54.30 × 161
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
Multiple ea with low risk for big capital
