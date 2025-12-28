SignalsSections
Dalwadi Amitkumar Navinchandra

Grow More

Dalwadi Amitkumar Navinchandra
0 reviews
Reliability
17 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 37%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
3 392
Profit Trades:
2 459 (72.49%)
Loss Trades:
933 (27.51%)
Best trade:
292.28 USD
Worst trade:
-278.85 USD
Gross Profit:
8 428.70 USD (2 991 623 pips)
Gross Loss:
-5 925.74 USD (2 463 036 pips)
Maximum consecutive wins:
106 (42.84 USD)
Maximal consecutive profit:
425.06 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
0.75%
Latest trade:
43 minutes ago
Trades per week:
279
Avg holding time:
5 hours
Recovery Factor:
2.35
Long Trades:
2 180 (64.27%)
Short Trades:
1 212 (35.73%)
Profit Factor:
1.42
Expected Payoff:
0.74 USD
Average Profit:
3.43 USD
Average Loss:
-6.35 USD
Maximum consecutive losses:
68 (-11.07 USD)
Maximal consecutive loss:
-1 012.72 USD (7)
Monthly growth:
5.13%
Annual Forecast:
62.18%
Algo trading:
77%
Drawdown by balance:
Absolute:
97.68 USD
Maximal:
1 066.38 USD (9.87%)
Relative drawdown:
By Balance:
12.32% (1 066.38 USD)
By Equity:
0.17% (14.82 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 2035
USDJPY 588
NZDCAD 212
AUDCAD 133
AUDUSD 95
EURUSD 93
CADCHF 46
NZDJPY 44
GBPUSD 30
GBPAUD 13
EURNZD 11
USDCAD 10
EURJPY 10
GBPCAD 9
EURAUD 9
BTCUSD 8
CHFJPY 7
USDCHF 7
GBPJPY 7
GBPNZD 5
EURCAD 4
AUDJPY 3
XAGUSD 3
CADJPY 2
AUDNZD 2
US30 2
DE30 2
AUDCHF 1
ETHUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.6K
USDJPY -45
NZDCAD 428
AUDCAD 429
AUDUSD -133
EURUSD -4
CADCHF 14
NZDJPY 11
GBPUSD -16
GBPAUD 27
EURNZD 27
USDCAD 6
EURJPY 2
GBPCAD 24
EURAUD 22
BTCUSD 8
CHFJPY 8
USDCHF 11
GBPJPY -12
GBPNZD 8
EURCAD 14
AUDJPY 6
XAGUSD 102
CADJPY 5
AUDNZD 3
US30 0
DE30 -5
AUDCHF 4
ETHUSD -7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 447K
USDJPY 4.8K
NZDCAD 14K
AUDCAD 8.2K
AUDUSD -88
EURUSD 2.4K
CADCHF 650
NZDJPY 731
GBPUSD -1.4K
GBPAUD 1.8K
EURNZD 1.1K
USDCAD 316
EURJPY 315
GBPCAD -182
EURAUD 772
BTCUSD 55K
CHFJPY 246
USDCHF 168
GBPJPY -1.6K
GBPNZD 136
EURCAD 389
AUDJPY 222
XAGUSD 2K
CADJPY 127
AUDNZD 66
US30 -145
DE30 -2.1K
AUDCHF 49
ETHUSD -6.8K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +292.28 USD
Worst trade: -279 USD
Maximum consecutive wins: 12
Maximum consecutive losses: 7
Maximal consecutive profit: +42.84 USD
Maximal consecutive loss: -11.07 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Exness-MT5Real31" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Exness-MT5Real
0.00 × 5
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
54.30 × 161
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
Multiple ea with low risk for big capital 
No reviews
2025.12.29 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.28 17:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.