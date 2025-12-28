SinyallerBölümler
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 16%
HantecMarketsMU-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
15 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (28.57%)
En iyi işlem:
69.26 USD
En kötü işlem:
-30.48 USD
Brüt kâr:
460.19 USD (37 971 pips)
Brüt zarar:
-92.65 USD (8 376 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (330.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
330.74 USD (9)
Sharpe oranı:
0.62
Alım-satım etkinliği:
11.64%
Maks. mevduat yükü:
0.39%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
7.16
Alış işlemleri:
12 (57.14%)
Satış işlemleri:
9 (42.86%)
Kâr faktörü:
4.97
Beklenen getiri:
17.50 USD
Ortalama kâr:
30.68 USD
Ortalama zarar:
-15.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-29.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.48 USD (1)
Aylık büyüme:
9.54%
Algo alım-satım:
57%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
51.32 USD
Maksimum:
51.32 USD (2.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.07% (51.32 USD)
Varlığa göre:
1.41% (32.47 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 368
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 30K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +69.26 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +330.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -29.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HantecMarketsMU-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

CopyTrade GOLD DIGGER, Altın (XAUUSD) için geliştirilmiş, kurallara dayalı ve düşük işlem sıklığına sahip profesyonel bir copy trading hizmetidir.

  • Önceki günün yüksek/düşük kırılımı

  • Günlük az sayıda işlem

  • Her işlemde stop ve hedef

  • Grid ve martingale yok

Broker: Hantec Markets
Hesap Açılışı:
https://hmarkets.com/live-account-pre-registration/?refid=21188&cmp=9f2t5a5o&ent=hm
Önerilen minimum yatırım: USD 350
Destek: Telegram @diegorgofx


İnceleme yok
