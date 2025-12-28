- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
21
利益トレード:
15 (71.42%)
損失トレード:
6 (28.57%)
ベストトレード:
69.26 USD
最悪のトレード:
-30.48 USD
総利益:
460.19 USD (37 971 pips)
総損失:
-92.65 USD (8 376 pips)
最大連続の勝ち:
9 (330.74 USD)
最大連続利益:
330.74 USD (9)
シャープレシオ:
0.62
取引アクティビティ:
11.64%
最大入金額:
0.39%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
7.16
長いトレード:
12 (57.14%)
短いトレード:
9 (42.86%)
プロフィットファクター:
4.97
期待されたペイオフ:
17.50 USD
平均利益:
30.68 USD
平均損失:
-15.44 USD
最大連続の負け:
2 (-29.77 USD)
最大連続損失:
-30.48 USD (1)
月間成長:
9.54%
アルゴリズム取引:
57%
残高によるドローダウン:
絶対:
51.32 USD
最大の:
51.32 USD (2.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.07% (51.32 USD)
エクイティによる:
1.41% (32.47 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|368
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|30K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +69.26 USD
最悪のトレード: -30 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +330.74 USD
最大連続損失: -29.77 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HantecMarketsMU-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
CopyTrade GOLD DIGGER は ゴールド（XAUUSD） に特化した、ルール重視・低頻度取引のコピーサービスです。
-
前日の高値・安値のブレイクアウト
-
1日の取引回数は少数
-
すべての取引にストップと目標あり
-
グリッド・マーチンゲールなし
ブローカー: Hantec Markets
口座開設:
https://hmarkets.com/live-account-pre-registration/?refid=21188&cmp=9f2t5a5o&ent=hm
推奨最低入金額: USD 350
サポート: Telegram @diegorgofx
