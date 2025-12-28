SinaisSeções
GOLD DIGGER Diego Ramos

Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 16%
HantecMarketsMU-MT5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
21
Negociações com lucro:
15 (71.42%)
Negociações com perda:
6 (28.57%)
Melhor negociação:
69.26 USD
Pior negociação:
-30.48 USD
Lucro bruto:
460.19 USD (37 971 pips)
Perda bruta:
-92.65 USD (8 376 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (330.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
330.74 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.62
Atividade de negociação:
12.72%
Depósito máximo carregado:
0.39%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
7.16
Negociações longas:
12 (57.14%)
Negociações curtas:
9 (42.86%)
Fator de lucro:
4.97
Valor esperado:
17.50 USD
Lucro médio:
30.68 USD
Perda média:
-15.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-29.77 USD)
Máxima perda consecutiva:
-30.48 USD (1)
Crescimento mensal:
9.54%
Algotrading:
57%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
51.32 USD
Máximo:
51.32 USD (2.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.07% (51.32 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.41% (32.47 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 368
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 30K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +69.26 USD
Pior negociação: -30 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +330.74 USD
Máxima perda consecutiva: -29.77 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HantecMarketsMU-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

💰 CopyTrade GOLD DIGGER – Estratégia Profissional e Disciplinada para Ouro (XAUUSD)

O CopyTrade GOLD DIGGER é um serviço profissional de copy trading focado exclusivamente em Ouro (XAUUSD), desenvolvido para traders que desejam participar do mercado sem operar manualmente, sem configurar robôs e sem acompanhar gráficos o tempo todo.

A estratégia é baseada em um modelo técnico e totalmente regrado, com foco em qualidade de operações, controle de risco e consistência no longo prazo. Não se trata de volume de trades, mas sim de disciplina e execução precisa.

🔍 Visão Geral da Estratégia

  • Ativo: Ouro (XAUUSD)

  • Lógica principal: Rompimento da máxima e mínima do dia anterior

  • Operações por dia: Poucas operações (normalmente até 2 por dia)

  • Estilo: Intraday / Momentum

  • Execução: 100% sistemática e baseada em regras

  • Stop Loss: Sempre definido em todas as operações

  • Alvo / Gestão: Alvo técnico e trailing stop para proteção de lucro

A estratégia opera apenas quando o mercado oferece condição clara, evitando overtrading e entradas de baixa probabilidade.

🧠 Princípios da Estratégia

  • ✔ Todas as operações seguem regras pré-definidas

  • ✔ Não há entradas manuais ou emocionais

  • ✔ Sempre existe stop loss e objetivo

  • ✔ Poucos trades para preservar o capital

  • ✔ Frequência reduzida em mercados laterais (intencional)

  • ✔ Foco em gestão e longevidade da conta

🚫 O que NÃO é utilizado

  • ❌ Grid

  • ❌ Martingale

  • ❌ Hedge

  • ❌ Recuperações agressivas

Cada operação é independente e respeita o risco planejado.

📊 Filosofia de Risco e Performance

  • O risco é controlado por operação

  • Não há promessa de lucro fixo

  • Resultados variam de acordo com:

    • Capital da conta

    • Perfil de risco escolhido

    • Condições de mercado

    • Execução e spread do broker

O objetivo é crescimento consistente com drawdown controlado, priorizando a proteção do capital.

🔁 Como Funciona o Copy Trade

Após a assinatura, sua conta copia automaticamente todas as operações do provedor em tempo real, diretamente pelo sistema da MQL5.

  • Não requer instalação de robô

  • Não exige acompanhamento constante

  • Execução automática e sincronizada

⚙ Configuração Recomendada

🆘 Suporte

  • Telegram: @diegorgofx

⚠ Avisos Importantes

  • A atividade pode diminuir em períodos de baixa liquidez (ex: final de dezembro e início de janeiro).

  • Sempre opere com capital que possa perder.

  • Recomenda-se realizar saques periódicos para controle de risco.

⚠ Aviso de Risco

Operações com Forex e CFDs envolvem alto risco e podem não ser adequadas para todos os investidores. Resultados passados não garantem resultados futuros.


Sem comentários
2026.01.12 04:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.12 01:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 00:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 15:02
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.28 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.28 15:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.28 15:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
