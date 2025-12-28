💰 CopyTrade GOLD DIGGER – Estratégia Profissional e Disciplinada para Ouro (XAUUSD)

O CopyTrade GOLD DIGGER é um serviço profissional de copy trading focado exclusivamente em Ouro (XAUUSD), desenvolvido para traders que desejam participar do mercado sem operar manualmente, sem configurar robôs e sem acompanhar gráficos o tempo todo.

A estratégia é baseada em um modelo técnico e totalmente regrado, com foco em qualidade de operações, controle de risco e consistência no longo prazo. Não se trata de volume de trades, mas sim de disciplina e execução precisa.

🔍 Visão Geral da Estratégia

Ativo: Ouro (XAUUSD)

Lógica principal: Rompimento da máxima e mínima do dia anterior

Operações por dia: Poucas operações (normalmente até 2 por dia )

Estilo: Intraday / Momentum

Execução: 100% sistemática e baseada em regras

Stop Loss: Sempre definido em todas as operações

Alvo / Gestão: Alvo técnico e trailing stop para proteção de lucro

A estratégia opera apenas quando o mercado oferece condição clara, evitando overtrading e entradas de baixa probabilidade.

🧠 Princípios da Estratégia

✔ Todas as operações seguem regras pré-definidas

✔ Não há entradas manuais ou emocionais

✔ Sempre existe stop loss e objetivo

✔ Poucos trades para preservar o capital

✔ Frequência reduzida em mercados laterais (intencional)

✔ Foco em gestão e longevidade da conta

🚫 O que NÃO é utilizado

❌ Grid

❌ Martingale

❌ Hedge

❌ Recuperações agressivas

Cada operação é independente e respeita o risco planejado.

📊 Filosofia de Risco e Performance

O risco é controlado por operação

Não há promessa de lucro fixo

Resultados variam de acordo com: Capital da conta Perfil de risco escolhido Condições de mercado Execução e spread do broker



O objetivo é crescimento consistente com drawdown controlado, priorizando a proteção do capital.

🔁 Como Funciona o Copy Trade

Após a assinatura, sua conta copia automaticamente todas as operações do provedor em tempo real, diretamente pelo sistema da MQL5.

Não requer instalação de robô

Não exige acompanhamento constante

Execução automática e sincronizada

⚙ Configuração Recomendada

Broker: Hantec Markets

Abertura de conta:

Depósito mínimo sugerido: USD 350

Execução: Spread baixo e execução rápida são fundamentais

🆘 Suporte

Telegram: @diegorgofx

⚠ Avisos Importantes

A atividade pode diminuir em períodos de baixa liquidez (ex: final de dezembro e início de janeiro).

Sempre opere com capital que possa perder.

Recomenda-se realizar saques periódicos para controle de risco.

⚠ Aviso de Risco

Operações com Forex e CFDs envolvem alto risco e podem não ser adequadas para todos os investidores. Resultados passados não garantem resultados futuros.