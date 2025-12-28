- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|368
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|30K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HantecMarketsMU-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
💰 CopyTrade GOLD DIGGER – Estratégia Profissional e Disciplinada para Ouro (XAUUSD)
O CopyTrade GOLD DIGGER é um serviço profissional de copy trading focado exclusivamente em Ouro (XAUUSD), desenvolvido para traders que desejam participar do mercado sem operar manualmente, sem configurar robôs e sem acompanhar gráficos o tempo todo.
A estratégia é baseada em um modelo técnico e totalmente regrado, com foco em qualidade de operações, controle de risco e consistência no longo prazo. Não se trata de volume de trades, mas sim de disciplina e execução precisa.
🔍 Visão Geral da Estratégia
-
Ativo: Ouro (XAUUSD)
-
Lógica principal: Rompimento da máxima e mínima do dia anterior
-
Operações por dia: Poucas operações (normalmente até 2 por dia)
-
Estilo: Intraday / Momentum
-
Execução: 100% sistemática e baseada em regras
-
Stop Loss: Sempre definido em todas as operações
-
Alvo / Gestão: Alvo técnico e trailing stop para proteção de lucro
A estratégia opera apenas quando o mercado oferece condição clara, evitando overtrading e entradas de baixa probabilidade.
🧠 Princípios da Estratégia
-
✔ Todas as operações seguem regras pré-definidas
-
✔ Não há entradas manuais ou emocionais
-
✔ Sempre existe stop loss e objetivo
-
✔ Poucos trades para preservar o capital
-
✔ Frequência reduzida em mercados laterais (intencional)
-
✔ Foco em gestão e longevidade da conta
🚫 O que NÃO é utilizado
-
❌ Grid
-
❌ Martingale
-
❌ Hedge
-
❌ Recuperações agressivas
Cada operação é independente e respeita o risco planejado.
📊 Filosofia de Risco e Performance
-
O risco é controlado por operação
-
Não há promessa de lucro fixo
-
Resultados variam de acordo com:
-
Capital da conta
-
Perfil de risco escolhido
-
Condições de mercado
-
Execução e spread do broker
-
O objetivo é crescimento consistente com drawdown controlado, priorizando a proteção do capital.
🔁 Como Funciona o Copy Trade
Após a assinatura, sua conta copia automaticamente todas as operações do provedor em tempo real, diretamente pelo sistema da MQL5.
-
Não requer instalação de robô
-
Não exige acompanhamento constante
-
Execução automática e sincronizada
⚙ Configuração Recomendada
-
Broker: Hantec Markets
-
Abertura de conta:
👉 https://hmarkets.com/live-account-pre-registration/?refid=21188&cmp=9f2t5a5o&ent=hm
-
Depósito mínimo sugerido: USD 350
-
Execução: Spread baixo e execução rápida são fundamentais
🆘 Suporte
-
Telegram: @diegorgofx
⚠ Avisos Importantes
-
A atividade pode diminuir em períodos de baixa liquidez (ex: final de dezembro e início de janeiro).
-
Sempre opere com capital que possa perder.
-
Recomenda-se realizar saques periódicos para controle de risco.
⚠ Aviso de Risco
Operações com Forex e CFDs envolvem alto risco e podem não ser adequadas para todos os investidores. Resultados passados não garantem resultados futuros.
