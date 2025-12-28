- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|368
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|30K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HantecMarketsMU-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
CopyTrade GOLD DIGGER ist ein regelbasierter Copy-Trading-Service für Gold (XAUUSD) mit geringer Trade-Frequenz und kontrolliertem Risiko.
-
Ausbruch der Tageshochs und -tiefs
-
Wenige Trades pro Tag
-
Jede Position mit Stop Loss und Ziel
-
Kein Grid, kein Martingale
Broker: Hantec Markets
Kontoeröffnung:
https://hmarkets.com/live-account-pre-registration/?refid=21188&cmp=9f2t5a5o&ent=hm
Empfohlenes Mindestkapital: USD 350
Support: Telegram @diegorgofx
