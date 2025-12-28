SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / GOLD DIGGER Diego Ramos
Diego Ramos Gabriel De Oliveira

GOLD DIGGER Diego Ramos

Diego Ramos Gabriel De Oliveira
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 16%
HantecMarketsMU-MT5
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
21
Gewinntrades:
15 (71.42%)
Verlusttrades:
6 (28.57%)
Bester Trade:
69.26 USD
Schlechtester Trade:
-30.48 USD
Bruttoprofit:
460.19 USD (37 971 pips)
Bruttoverlust:
-92.65 USD (8 376 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (330.74 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
330.74 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.62
Trading-Aktivität:
11.64%
Max deposit load:
0.39%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
7.16
Long-Positionen:
12 (57.14%)
Short-Positionen:
9 (42.86%)
Profit-Faktor:
4.97
Mathematische Gewinnerwartung:
17.50 USD
Durchschnittlicher Profit:
30.68 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-15.44 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-29.77 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-30.48 USD (1)
Wachstum pro Monat :
9.54%
Algo-Trading:
57%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
51.32 USD
Maximaler:
51.32 USD (2.07%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.07% (51.32 USD)
Kapital:
1.41% (32.47 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 368
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 30K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +69.26 USD
Schlechtester Trade: -30 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +330.74 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -29.77 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HantecMarketsMU-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

CopyTrade GOLD DIGGER ist ein regelbasierter Copy-Trading-Service für Gold (XAUUSD) mit geringer Trade-Frequenz und kontrolliertem Risiko.

  • Ausbruch der Tageshochs und -tiefs

  • Wenige Trades pro Tag

  • Jede Position mit Stop Loss und Ziel

  • Kein Grid, kein Martingale

Broker: Hantec Markets
Kontoeröffnung:
https://hmarkets.com/live-account-pre-registration/?refid=21188&cmp=9f2t5a5o&ent=hm
Empfohlenes Mindestkapital: USD 350
Support: Telegram @diegorgofx


Keine Bewertungen
2026.01.12 04:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.12 01:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 00:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 15:02
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.28 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.28 15:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.28 15:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
