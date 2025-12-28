- Crescita
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|368
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|30K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarketsMU-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
CopyTrade GOLD DIGGER è un servizio di copy trading professionale sull’Oro (XAUUSD), con poche operazioni e gestione rigorosa del rischio.
-
Breakout dei massimi e minimi giornalieri
-
Stop loss e target su ogni trade
-
Nessun grid o martingala
Broker: Hantec Markets
Apertura conto:
https://hmarkets.com/live-account-pre-registration/?refid=21188&cmp=9f2t5a5o&ent=hm
Deposito minimo consigliato: USD 350
Supporto: Telegram @diegorgofx
