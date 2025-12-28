SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / GOLD DIGGER Diego Ramos
Diego Ramos Gabriel De Oliveira

GOLD DIGGER Diego Ramos

Diego Ramos Gabriel De Oliveira
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 16%
HantecMarketsMU-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
15 (71.42%)
Loss Trade:
6 (28.57%)
Best Trade:
69.26 USD
Worst Trade:
-30.48 USD
Profitto lordo:
460.19 USD (37 971 pips)
Perdita lorda:
-92.65 USD (8 376 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (330.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
330.74 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.62
Attività di trading:
11.64%
Massimo carico di deposito:
0.39%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
7.16
Long Trade:
12 (57.14%)
Short Trade:
9 (42.86%)
Fattore di profitto:
4.97
Profitto previsto:
17.50 USD
Profitto medio:
30.68 USD
Perdita media:
-15.44 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-29.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.48 USD (1)
Crescita mensile:
9.54%
Algo trading:
57%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
51.32 USD
Massimale:
51.32 USD (2.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.07% (51.32 USD)
Per equità:
1.41% (32.47 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 368
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 30K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +69.26 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +330.74 USD
Massima perdita consecutiva: -29.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarketsMU-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

CopyTrade GOLD DIGGER è un servizio di copy trading professionale sull’Oro (XAUUSD), con poche operazioni e gestione rigorosa del rischio.

  • Breakout dei massimi e minimi giornalieri

  • Stop loss e target su ogni trade

  • Nessun grid o martingala

Broker: Hantec Markets
Apertura conto:
https://hmarkets.com/live-account-pre-registration/?refid=21188&cmp=9f2t5a5o&ent=hm
Deposito minimo consigliato: USD 350
Supporto: Telegram @diegorgofx


Non ci sono recensioni
2026.01.12 04:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.12 01:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 00:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 15:02
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.28 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.28 15:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.28 15:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
