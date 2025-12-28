- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|393
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|32K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HantecMarketsMU-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
CopyTrade GOLD DIGGER es un servicio profesional de copy trading enfocado en Oro (XAUUSD), basado en reglas claras, pocas operaciones y control estricto del riesgo.
-
Ruptura del máximo y mínimo del día anterior
-
Pocas operaciones por día
-
Todas las operaciones incluyen stop loss y objetivo
-
Sin grid ni martingala
Broker: Hantec Markets
Apertura de cuenta:
https://hmarkets.com/live-account-pre-registration/?refid=21188&cmp=9f2t5a5o&ent=hm
Depósito mínimo sugerido: USD 350
Soporte: Telegram @diegorgofx
⚠ El trading implica alto riesgo.
USD
USD
USD