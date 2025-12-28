SeñalesSecciones
Diego Ramos Gabriel De Oliveira

GOLD DIGGER Diego Ramos

Diego Ramos Gabriel De Oliveira
0 comentarios
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 17%
HantecMarketsMU-MT5
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
22
Transacciones Rentables:
16 (72.72%)
Transacciones Irrentables:
6 (27.27%)
Mejor transacción:
69.26 USD
Peor transacción:
-30.48 USD
Beneficio Bruto:
485.39 USD (40 490 pips)
Pérdidas Brutas:
-92.65 USD (8 376 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (355.94 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
355.94 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.64
Actividad comercial:
12.72%
Carga máxima del depósito:
0.39%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
7.65
Transacciones Largas:
13 (59.09%)
Transacciones Cortas:
9 (40.91%)
Factor de Beneficio:
5.24
Beneficio Esperado:
17.85 USD
Beneficio medio:
30.34 USD
Pérdidas medias:
-15.44 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-29.77 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-30.48 USD (1)
Crecimiento al mes:
10.69%
Trading algorítmico:
59%
Reducción de balance:
Absoluto:
51.32 USD
Máxima:
51.32 USD (2.07%)
Reducción relativa:
De balance:
2.07% (51.32 USD)
De fondos:
1.41% (32.47 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 393
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 32K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +69.26 USD
Peor transacción: -30 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +355.94 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -29.77 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HantecMarketsMU-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

CopyTrade GOLD DIGGER es un servicio profesional de copy trading enfocado en Oro (XAUUSD), basado en reglas claras, pocas operaciones y control estricto del riesgo.

  • Ruptura del máximo y mínimo del día anterior

  • Pocas operaciones por día

  • Todas las operaciones incluyen stop loss y objetivo

  • Sin grid ni martingala

Broker: Hantec Markets
Apertura de cuenta:
https://hmarkets.com/live-account-pre-registration/?refid=21188&cmp=9f2t5a5o&ent=hm
Depósito mínimo sugerido: USD 350
Soporte: Telegram @diegorgofx

⚠ El trading implica alto riesgo.


No hay comentarios
2026.01.12 04:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.12 01:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 00:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 15:02
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.28 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.28 15:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.28 15:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
