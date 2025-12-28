信号部分
信号 / MetaTrader 5 / GOLD DIGGER Diego Ramos
Diego Ramos Gabriel De Oliveira

GOLD DIGGER Diego Ramos

Diego Ramos Gabriel De Oliveira
可靠性
10
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 16%
HantecMarketsMU-MT5
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
21
盈利交易:
15 (71.42%)
亏损交易:
6 (28.57%)
最好交易:
69.26 USD
最差交易:
-30.48 USD
毛利:
460.19 USD (37 971 pips)
毛利亏损:
-92.65 USD (8 376 pips)
最大连续赢利:
9 (330.74 USD)
最大连续盈利:
330.74 USD (9)
夏普比率:
0.62
交易活动:
12.72%
最大入金加载:
0.39%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
7 小时
采收率:
7.16
长期交易:
12 (57.14%)
短期交易:
9 (42.86%)
利润因子:
4.97
预期回报:
17.50 USD
平均利润:
30.68 USD
平均损失:
-15.44 USD
最大连续失误:
2 (-29.77 USD)
最大连续亏损:
-30.48 USD (1)
每月增长:
9.54%
算法交易:
57%
结余跌幅:
绝对:
51.32 USD
最大值:
51.32 USD (2.07%)
相对跌幅:
结余:
2.07% (51.32 USD)
净值:
1.41% (32.47 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 368
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 30K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +69.26 USD
最差交易: -30 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +330.74 USD
最大连续亏损: -29.77 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HantecMarketsMU-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

CopyTrade GOLD DIGGER 是一个专注于 黄金（XAUUSD） 的专业跟单交易服务，采用严格规则、低交易频率和风险控制。

  • 基于前一日高低点突破

  • 每天少量交易

  • 每笔交易均设置止损和目标

  • 不使用马丁格尔、不使用网格

经纪商： Hantec Markets
开户链接：
https://hmarkets.com/live-account-pre-registration/?refid=21188&cmp=9f2t5a5o&ent=hm
建议最低入金： USD 350
支持： Telegram @diegorgofx

⚠ 外汇交易存在高风险。


没有评论
2026.01.12 04:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.12 01:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 00:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 15:02
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.28 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.28 15:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.28 15:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
GOLD DIGGER Diego Ramos
每月30 USD
16%
0
0
USD
2.4K
USD
10
57%
21
71%
13%
4.96
17.50
USD
2%
1:500
复制

