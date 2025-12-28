- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
21
盈利交易:
15 (71.42%)
亏损交易:
6 (28.57%)
最好交易:
69.26 USD
最差交易:
-30.48 USD
毛利:
460.19 USD (37 971 pips)
毛利亏损:
-92.65 USD (8 376 pips)
最大连续赢利:
9 (330.74 USD)
最大连续盈利:
330.74 USD (9)
夏普比率:
0.62
交易活动:
12.72%
最大入金加载:
0.39%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
7 小时
采收率:
7.16
长期交易:
12 (57.14%)
短期交易:
9 (42.86%)
利润因子:
4.97
预期回报:
17.50 USD
平均利润:
30.68 USD
平均损失:
-15.44 USD
最大连续失误:
2 (-29.77 USD)
最大连续亏损:
-30.48 USD (1)
每月增长:
9.54%
算法交易:
57%
结余跌幅:
绝对:
51.32 USD
最大值:
51.32 USD (2.07%)
相对跌幅:
结余:
2.07% (51.32 USD)
净值:
1.41% (32.47 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|368
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|30K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +69.26 USD
最差交易: -30 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +330.74 USD
最大连续亏损: -29.77 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HantecMarketsMU-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
CopyTrade GOLD DIGGER 是一个专注于 黄金（XAUUSD） 的专业跟单交易服务，采用严格规则、低交易频率和风险控制。
-
基于前一日高低点突破
-
每天少量交易
-
每笔交易均设置止损和目标
-
不使用马丁格尔、不使用网格
经纪商： Hantec Markets
开户链接：
https://hmarkets.com/live-account-pre-registration/?refid=21188&cmp=9f2t5a5o&ent=hm
建议最低入金： USD 350
支持： Telegram @diegorgofx
⚠ 外汇交易存在高风险。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
16%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
10
57%
21
71%
13%
4.96
17.50
USD
USD
2%
1:500