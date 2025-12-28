SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / GOLD DIGGER Diego Ramos
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 16%
HantecMarketsMU-MT5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
21
Bénéfice trades:
15 (71.42%)
Perte trades:
6 (28.57%)
Meilleure transaction:
69.26 USD
Pire transaction:
-30.48 USD
Bénéfice brut:
460.19 USD (37 971 pips)
Perte brute:
-92.65 USD (8 376 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (330.74 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
330.74 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.62
Activité de trading:
11.64%
Charge de dépôt maximale:
0.39%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
7.16
Longs trades:
12 (57.14%)
Courts trades:
9 (42.86%)
Facteur de profit:
4.97
Rendement attendu:
17.50 USD
Bénéfice moyen:
30.68 USD
Perte moyenne:
-15.44 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-29.77 USD)
Perte consécutive maximale:
-30.48 USD (1)
Croissance mensuelle:
9.54%
Algo trading:
57%
Prélèvement par solde:
Absolu:
51.32 USD
Maximal:
51.32 USD (2.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.07% (51.32 USD)
Par fonds propres:
1.41% (32.47 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 368
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 30K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +69.26 USD
Pire transaction: -30 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +330.74 USD
Perte consécutive maximale: -29.77 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HantecMarketsMU-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

CopyTrade GOLD DIGGER est un service de copy trading professionnel sur le Gold (XAUUSD), basé sur des règles strictes et un nombre limité de trades.

  • Cassure des plus hauts et plus bas journaliers

  • Peu d’opérations par jour

  • Stop loss et objectif sur chaque trade

  • Aucune grille, aucun martingale

Broker : Hantec Markets
Ouverture de compte :
https://hmarkets.com/live-account-pre-registration/?refid=21188&cmp=9f2t5a5o&ent=hm
Dépôt minimum recommandé : USD 350
Support : Telegram @diegorgofx


Aucun avis
2026.01.12 04:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.12 01:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 00:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 15:02
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.28 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.28 15:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.28 15:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
