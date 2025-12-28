- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|368
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|30K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HantecMarketsMU-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
CopyTrade GOLD DIGGER est un service de copy trading professionnel sur le Gold (XAUUSD), basé sur des règles strictes et un nombre limité de trades.
-
Cassure des plus hauts et plus bas journaliers
-
Peu d’opérations par jour
-
Stop loss et objectif sur chaque trade
-
Aucune grille, aucun martingale
Broker : Hantec Markets
Ouverture de compte :
https://hmarkets.com/live-account-pre-registration/?refid=21188&cmp=9f2t5a5o&ent=hm
Dépôt minimum recommandé : USD 350
Support : Telegram @diegorgofx
USD
USD
USD