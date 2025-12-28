CopyTrade GOLD DIGGER est un service de copy trading professionnel sur le Gold (XAUUSD), basé sur des règles strictes et un nombre limité de trades.

Cassure des plus hauts et plus bas journaliers

Peu d’opérations par jour

Stop loss et objectif sur chaque trade

Aucune grille, aucun martingale

Broker : Hantec Markets

Ouverture de compte :

https://hmarkets.com/live-account-pre-registration/?refid=21188&cmp=9f2t5a5o&ent=hm

Dépôt minimum recommandé : USD 350

Support : Telegram @diegorgofx