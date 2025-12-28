- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|368
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|30K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HantecMarketsMU-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
CopyTrade GOLD DIGGER — профессиональный сервис копирования сделок, ориентированный исключительно на золото (XAUUSD). Стратегия основана на строгих правилах, ограниченном количестве сделок и контроле риска.
-
Торговля по пробою максимумов и минимумов предыдущего дня
-
Небольшое количество сделок в день
-
Каждая сделка имеет Stop Loss и цель
-
Без grid, martingale или hedge
Брокер: Hantec Markets
Открытие счета:
https://hmarkets.com/live-account-pre-registration/?refid=21188&cmp=9f2t5a5o&ent=hm
Минимальный депозит: USD 350
Поддержка: Telegram @diegorgofx
⚠ Торговля связана с высоким риском.
