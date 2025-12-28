СигналыРазделы
Diego Ramos Gabriel De Oliveira

Diego Ramos Gabriel De Oliveira
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 16%
HantecMarketsMU-MT5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
15 (71.42%)
Убыточных трейдов:
6 (28.57%)
Лучший трейд:
69.26 USD
Худший трейд:
-30.48 USD
Общая прибыль:
460.19 USD (37 971 pips)
Общий убыток:
-92.65 USD (8 376 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (330.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
330.74 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.62
Торговая активность:
11.64%
Макс. загрузка депозита:
0.39%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
7.16
Длинных трейдов:
12 (57.14%)
Коротких трейдов:
9 (42.86%)
Профит фактор:
4.97
Мат. ожидание:
17.50 USD
Средняя прибыль:
30.68 USD
Средний убыток:
-15.44 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-29.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-30.48 USD (1)
Прирост в месяц:
9.54%
Алготрейдинг:
57%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
51.32 USD
Максимальная:
51.32 USD (2.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.07% (51.32 USD)
По эквити:
1.41% (32.47 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 368
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 30K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +69.26 USD
Худший трейд: -30 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +330.74 USD
Макс. убыток в серии: -29.77 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HantecMarketsMU-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

CopyTrade GOLD DIGGER — профессиональный сервис копирования сделок, ориентированный исключительно на золото (XAUUSD). Стратегия основана на строгих правилах, ограниченном количестве сделок и контроле риска.

  • Торговля по пробою максимумов и минимумов предыдущего дня

  • Небольшое количество сделок в день

  • Каждая сделка имеет Stop Loss и цель

  • Без grid, martingale или hedge

Брокер: Hantec Markets
Открытие счета:
https://hmarkets.com/live-account-pre-registration/?refid=21188&cmp=9f2t5a5o&ent=hm
Минимальный депозит: USD 350
Поддержка: Telegram @diegorgofx

⚠ Торговля связана с высоким риском.


Нет отзывов
2026.01.12 04:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.12 01:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 00:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 15:02
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.28 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.28 15:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.28 15:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
