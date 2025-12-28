시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / GOLD DIGGER Diego Ramos
Diego Ramos Gabriel De Oliveira

GOLD DIGGER Diego Ramos

Diego Ramos Gabriel De Oliveira
0 리뷰
안정성
11
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 17%
HantecMarketsMU-MT5
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
22
이익 거래:
16 (72.72%)
손실 거래:
6 (27.27%)
최고의 거래:
69.26 USD
최악의 거래:
-30.48 USD
총 수익:
485.39 USD (40 490 pips)
총 손실:
-92.65 USD (8 376 pips)
연속 최대 이익:
10 (355.94 USD)
연속 최대 이익:
355.94 USD (10)
샤프 비율:
0.64
거래 활동:
12.72%
최대 입금량:
0.39%
최근 거래:
34 분 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
7.65
롱(주식매수):
13 (59.09%)
숏(주식차입매도):
9 (40.91%)
수익 요인:
5.24
기대수익:
17.85 USD
평균 이익:
30.34 USD
평균 손실:
-15.44 USD
연속 최대 손실:
2 (-29.77 USD)
연속 최대 손실:
-30.48 USD (1)
월별 성장률:
10.69%
Algo 트레이딩:
59%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
51.32 USD
최대한의:
51.32 USD (2.07%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.07% (51.32 USD)
자본금별:
1.41% (32.47 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 393
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 32K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +69.26 USD
최악의 거래: -30 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +355.94 USD
연속 최대 손실: -29.77 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HantecMarketsMU-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

CopyTrade GOLD DIGGER금(XAUUSD) 전용, 규칙 기반의 저빈도 카피 트레이딩 서비스입니다.

  • 전일 고점/저점 돌파 전략

  • 하루 소수의 거래

  • 모든 거래에 손절 및 목표 설정

  • 마틴게일, 그리드 미사용

브로커: Hantec Markets
계좌 개설:
https://hmarkets.com/live-account-pre-registration/?refid=21188&cmp=9f2t5a5o&ent=hm
권장 최소 입금: USD 350
지원: Telegram @diegorgofx


리뷰 없음
2026.01.12 04:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.12 01:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 00:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 15:02
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.28 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.28 15:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.28 15:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
