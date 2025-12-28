- 자본
- 축소
트레이드:
22
이익 거래:
16 (72.72%)
손실 거래:
6 (27.27%)
최고의 거래:
69.26 USD
최악의 거래:
-30.48 USD
총 수익:
485.39 USD (40 490 pips)
총 손실:
-92.65 USD (8 376 pips)
연속 최대 이익:
10 (355.94 USD)
연속 최대 이익:
355.94 USD (10)
샤프 비율:
0.64
거래 활동:
12.72%
최대 입금량:
0.39%
최근 거래:
34 분 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
7.65
롱(주식매수):
13 (59.09%)
숏(주식차입매도):
9 (40.91%)
수익 요인:
5.24
기대수익:
17.85 USD
평균 이익:
30.34 USD
평균 손실:
-15.44 USD
연속 최대 손실:
2 (-29.77 USD)
연속 최대 손실:
-30.48 USD (1)
월별 성장률:
10.69%
Algo 트레이딩:
59%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
51.32 USD
최대한의:
51.32 USD (2.07%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.07% (51.32 USD)
자본금별:
1.41% (32.47 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|393
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|32K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +69.26 USD
최악의 거래: -30 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +355.94 USD
연속 최대 손실: -29.77 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HantecMarketsMU-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
CopyTrade GOLD DIGGER는 금(XAUUSD) 전용, 규칙 기반의 저빈도 카피 트레이딩 서비스입니다.
-
전일 고점/저점 돌파 전략
-
하루 소수의 거래
-
모든 거래에 손절 및 목표 설정
-
마틴게일, 그리드 미사용
브로커: Hantec Markets
계좌 개설:
https://hmarkets.com/live-account-pre-registration/?refid=21188&cmp=9f2t5a5o&ent=hm
권장 최소 입금: USD 350
지원: Telegram @diegorgofx
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
17%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
11
59%
22
72%
13%
5.23
17.85
USD
USD
2%
1:500