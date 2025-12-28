- Прирост
Всего трейдов:
209
Прибыльных трейдов:
153 (73.20%)
Убыточных трейдов:
56 (26.79%)
Лучший трейд:
175.50 USD
Худший трейд:
-79.32 USD
Общая прибыль:
1 236.42 USD (1 378 416 pips)
Общий убыток:
-473.21 USD (810 950 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (154.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
195.10 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
74.38%
Макс. загрузка депозита:
1.66%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
97
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
6.43
Длинных трейдов:
145 (69.38%)
Коротких трейдов:
64 (30.62%)
Профит фактор:
2.61
Мат. ожидание:
3.65 USD
Средняя прибыль:
8.08 USD
Средний убыток:
-8.45 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-36.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-118.71 USD (3)
Прирост в месяц:
37.96%
Годовой прогноз:
460.63%
Алготрейдинг:
31%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.12 USD
Максимальная:
118.71 USD (3.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.31% (89.00 USD)
По эквити:
0.32% (8.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|134
|BTCUSD
|53
|RIVN
|6
|TWLO
|6
|GOOG
|4
|PLTR
|4
|BBY
|1
|XAGUSD.s
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.s
|481
|BTCUSD
|148
|RIVN
|31
|TWLO
|104
|GOOG
|1
|PLTR
|-6
|BBY
|4
|XAGUSD.s
|0
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.s
|14K
|BTCUSD
|546K
|RIVN
|1.6K
|TWLO
|5.6K
|GOOG
|206
|PLTR
|-501
|BBY
|427
|XAGUSD.s
|7
Лучший трейд: +175.50 USD
Худший трейд: -79 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +154.11 USD
Макс. убыток в серии: -36.24 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PUPrime-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Gold scalper
Нет отзывов
