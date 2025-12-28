СигналыРазделы
Oleg Bugayenko

Goldcracker

Oleg Bugayenko
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 49%
PUPrime-Live2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
209
Прибыльных трейдов:
153 (73.20%)
Убыточных трейдов:
56 (26.79%)
Лучший трейд:
175.50 USD
Худший трейд:
-79.32 USD
Общая прибыль:
1 236.42 USD (1 378 416 pips)
Общий убыток:
-473.21 USD (810 950 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (154.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
195.10 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
74.38%
Макс. загрузка депозита:
1.66%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
97
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
6.43
Длинных трейдов:
145 (69.38%)
Коротких трейдов:
64 (30.62%)
Профит фактор:
2.61
Мат. ожидание:
3.65 USD
Средняя прибыль:
8.08 USD
Средний убыток:
-8.45 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-36.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-118.71 USD (3)
Прирост в месяц:
37.96%
Годовой прогноз:
460.63%
Алготрейдинг:
31%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.12 USD
Максимальная:
118.71 USD (3.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.31% (89.00 USD)
По эквити:
0.32% (8.04 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.s 134
BTCUSD 53
RIVN 6
TWLO 6
GOOG 4
PLTR 4
BBY 1
XAGUSD.s 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.s 481
BTCUSD 148
RIVN 31
TWLO 104
GOOG 1
PLTR -6
BBY 4
XAGUSD.s 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.s 14K
BTCUSD 546K
RIVN 1.6K
TWLO 5.6K
GOOG 206
PLTR -501
BBY 427
XAGUSD.s 7
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +175.50 USD
Худший трейд: -79 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +154.11 USD
Макс. убыток в серии: -36.24 USD

