トレード:
209
利益トレード:
153 (73.20%)
損失トレード:
56 (26.79%)
ベストトレード:
175.50 USD
最悪のトレード:
-79.32 USD
総利益:
1 236.42 USD (1 378 416 pips)
総損失:
-473.21 USD (810 950 pips)
最大連続の勝ち:
23 (154.11 USD)
最大連続利益:
195.10 USD (14)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
74.38%
最大入金額:
1.66%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
97
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
6.43
長いトレード:
145 (69.38%)
短いトレード:
64 (30.62%)
プロフィットファクター:
2.61
期待されたペイオフ:
3.65 USD
平均利益:
8.08 USD
平均損失:
-8.45 USD
最大連続の負け:
6 (-36.24 USD)
最大連続損失:
-118.71 USD (3)
月間成長:
37.96%
年間予想:
460.63%
アルゴリズム取引:
31%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.12 USD
最大の:
118.71 USD (3.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.31% (89.00 USD)
エクイティによる:
0.32% (8.04 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|134
|BTCUSD
|53
|RIVN
|6
|TWLO
|6
|GOOG
|4
|PLTR
|4
|BBY
|1
|XAGUSD.s
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.s
|481
|BTCUSD
|148
|RIVN
|31
|TWLO
|104
|GOOG
|1
|PLTR
|-6
|BBY
|4
|XAGUSD.s
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.s
|14K
|BTCUSD
|546K
|RIVN
|1.6K
|TWLO
|5.6K
|GOOG
|206
|PLTR
|-501
|BBY
|427
|XAGUSD.s
|7
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
ベストトレード: +175.50 USD
最悪のトレード: -79 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +154.11 USD
最大連続損失: -36.24 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PUPrime-Live2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
