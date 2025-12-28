- 成长
交易:
208
盈利交易:
152 (73.07%)
亏损交易:
56 (26.92%)
最好交易:
175.50 USD
最差交易:
-79.32 USD
毛利:
1 236.07 USD (1 378 409 pips)
毛利亏损:
-473.21 USD (810 950 pips)
最大连续赢利:
23 (154.11 USD)
最大连续盈利:
195.10 USD (14)
夏普比率:
0.20
交易活动:
74.38%
最大入金加载:
1.66%
最近交易:
8 几分钟前
每周交易:
96
平均持有时间:
1 一天
采收率:
6.43
长期交易:
144 (69.23%)
短期交易:
64 (30.77%)
利润因子:
2.61
预期回报:
3.67 USD
平均利润:
8.13 USD
平均损失:
-8.45 USD
最大连续失误:
6 (-36.24 USD)
最大连续亏损:
-118.71 USD (3)
每月增长:
37.94%
年度预测:
460.39%
算法交易:
31%
结余跌幅:
绝对:
5.12 USD
最大值:
118.71 USD (3.78%)
相对跌幅:
结余:
7.31% (89.00 USD)
净值:
0.32% (8.04 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|134
|BTCUSD
|53
|RIVN
|6
|TWLO
|6
|GOOG
|4
|PLTR
|4
|BBY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.s
|481
|BTCUSD
|148
|RIVN
|31
|TWLO
|104
|GOOG
|1
|PLTR
|-6
|BBY
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.s
|14K
|BTCUSD
|546K
|RIVN
|1.6K
|TWLO
|5.6K
|GOOG
|206
|PLTR
|-501
|BBY
|427
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
最好交易: +175.50 USD
最差交易: -79 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +154.11 USD
最大连续亏损: -36.24 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PUPrime-Live2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
