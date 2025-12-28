SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Goldcracker
Oleg Bugayenko

Goldcracker

Oleg Bugayenko
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 49%
PUPrime-Live2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
209
Bénéfice trades:
153 (73.20%)
Perte trades:
56 (26.79%)
Meilleure transaction:
175.50 USD
Pire transaction:
-79.32 USD
Bénéfice brut:
1 236.42 USD (1 378 416 pips)
Perte brute:
-473.21 USD (810 950 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (154.11 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
195.10 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
74.38%
Charge de dépôt maximale:
1.66%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
97
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
6.43
Longs trades:
145 (69.38%)
Courts trades:
64 (30.62%)
Facteur de profit:
2.61
Rendement attendu:
3.65 USD
Bénéfice moyen:
8.08 USD
Perte moyenne:
-8.45 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-36.24 USD)
Perte consécutive maximale:
-118.71 USD (3)
Croissance mensuelle:
37.96%
Prévision annuelle:
460.63%
Algo trading:
31%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.12 USD
Maximal:
118.71 USD (3.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.31% (89.00 USD)
Par fonds propres:
0.32% (8.04 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.s 134
BTCUSD 53
RIVN 6
TWLO 6
GOOG 4
PLTR 4
BBY 1
XAGUSD.s 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.s 481
BTCUSD 148
RIVN 31
TWLO 104
GOOG 1
PLTR -6
BBY 4
XAGUSD.s 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.s 14K
BTCUSD 546K
RIVN 1.6K
TWLO 5.6K
GOOG 206
PLTR -501
BBY 427
XAGUSD.s 7
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +175.50 USD
Pire transaction: -79 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +154.11 USD
Perte consécutive maximale: -36.24 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PUPrime-Live2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Gold scalper
Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Goldcracker
30 USD par mois
49%
0
0
USD
2.5K
USD
15
31%
209
73%
74%
2.61
3.65
USD
7%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.