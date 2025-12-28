SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Goldcracker
Oleg Bugayenko

Goldcracker

Oleg Bugayenko
0 comentários
Confiabilidade
15 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 49%
PUPrime-Live2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
209
Negociações com lucro:
153 (73.20%)
Negociações com perda:
56 (26.79%)
Melhor negociação:
175.50 USD
Pior negociação:
-79.32 USD
Lucro bruto:
1 236.42 USD (1 378 416 pips)
Perda bruta:
-473.21 USD (810 950 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (154.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
195.10 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
74.38%
Depósito máximo carregado:
1.66%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
97
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
6.43
Negociações longas:
145 (69.38%)
Negociações curtas:
64 (30.62%)
Fator de lucro:
2.61
Valor esperado:
3.65 USD
Lucro médio:
8.08 USD
Perda média:
-8.45 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-36.24 USD)
Máxima perda consecutiva:
-118.71 USD (3)
Crescimento mensal:
37.96%
Previsão anual:
460.63%
Algotrading:
31%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.12 USD
Máximo:
118.71 USD (3.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.31% (89.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.32% (8.04 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.s 134
BTCUSD 53
RIVN 6
TWLO 6
GOOG 4
PLTR 4
BBY 1
XAGUSD.s 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.s 481
BTCUSD 148
RIVN 31
TWLO 104
GOOG 1
PLTR -6
BBY 4
XAGUSD.s 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.s 14K
BTCUSD 546K
RIVN 1.6K
TWLO 5.6K
GOOG 206
PLTR -501
BBY 427
XAGUSD.s 7
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +175.50 USD
Pior negociação: -79 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +154.11 USD
Máxima perda consecutiva: -36.24 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PUPrime-Live2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Gold scalper
Sem comentários
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Goldcracker
30 USD por mês
49%
0
0
USD
2.5K
USD
15
31%
209
73%
74%
2.61
3.65
USD
7%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.