Total de Trades:
209
Transacciones Rentables:
153 (73.20%)
Transacciones Irrentables:
56 (26.79%)
Mejor transacción:
175.50 USD
Peor transacción:
-79.32 USD
Beneficio Bruto:
1 236.42 USD (1 378 416 pips)
Pérdidas Brutas:
-473.21 USD (810 950 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (154.11 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
195.10 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
74.38%
Carga máxima del depósito:
1.66%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
97
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
6.43
Transacciones Largas:
145 (69.38%)
Transacciones Cortas:
64 (30.62%)
Factor de Beneficio:
2.61
Beneficio Esperado:
3.65 USD
Beneficio medio:
8.08 USD
Pérdidas medias:
-8.45 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-36.24 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-118.71 USD (3)
Crecimiento al mes:
37.96%
Pronóstico anual:
460.63%
Trading algorítmico:
31%
Reducción de balance:
Absoluto:
5.12 USD
Máxima:
118.71 USD (3.78%)
Reducción relativa:
De balance:
7.31% (89.00 USD)
De fondos:
0.32% (8.04 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|134
|BTCUSD
|53
|RIVN
|6
|TWLO
|6
|GOOG
|4
|PLTR
|4
|BBY
|1
|XAGUSD.s
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.s
|481
|BTCUSD
|148
|RIVN
|31
|TWLO
|104
|GOOG
|1
|PLTR
|-6
|BBY
|4
|XAGUSD.s
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.s
|14K
|BTCUSD
|546K
|RIVN
|1.6K
|TWLO
|5.6K
|GOOG
|206
|PLTR
|-501
|BBY
|427
|XAGUSD.s
|7
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Mejor transacción: +175.50 USD
Peor transacción: -79 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +154.11 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -36.24 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PUPrime-Live2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Gold scalper
