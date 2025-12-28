SignaleKategorien
Oleg Bugayenko

Goldcracker

Oleg Bugayenko
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
15 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 49%
PUPrime-Live2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
209
Gewinntrades:
153 (73.20%)
Verlusttrades:
56 (26.79%)
Bester Trade:
175.50 USD
Schlechtester Trade:
-79.32 USD
Bruttoprofit:
1 236.42 USD (1 378 416 pips)
Bruttoverlust:
-473.21 USD (810 950 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (154.11 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
195.10 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
74.38%
Max deposit load:
1.66%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
97
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
6.43
Long-Positionen:
145 (69.38%)
Short-Positionen:
64 (30.62%)
Profit-Faktor:
2.61
Mathematische Gewinnerwartung:
3.65 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.08 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-36.24 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-118.71 USD (3)
Wachstum pro Monat :
37.96%
Jahresprognose:
460.63%
Algo-Trading:
31%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5.12 USD
Maximaler:
118.71 USD (3.78%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.31% (89.00 USD)
Kapital:
0.32% (8.04 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.s 134
BTCUSD 53
RIVN 6
TWLO 6
GOOG 4
PLTR 4
BBY 1
XAGUSD.s 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.s 481
BTCUSD 148
RIVN 31
TWLO 104
GOOG 1
PLTR -6
BBY 4
XAGUSD.s 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.s 14K
BTCUSD 546K
RIVN 1.6K
TWLO 5.6K
GOOG 206
PLTR -501
BBY 427
XAGUSD.s 7
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +175.50 USD
Schlechtester Trade: -79 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +154.11 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -36.24 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PUPrime-Live2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
