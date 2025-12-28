- 자본
- 축소
트레이드:
263
이익 거래:
202 (76.80%)
손실 거래:
61 (23.19%)
최고의 거래:
175.50 USD
최악의 거래:
-79.32 USD
총 수익:
1 447.70 USD (1 694 041 pips)
총 손실:
-550.67 USD (854 747 pips)
연속 최대 이익:
29 (181.05 USD)
연속 최대 이익:
195.10 USD (14)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
21.52%
최대 입금량:
2.14%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
41
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
7.56
롱(주식매수):
193 (73.38%)
숏(주식차입매도):
70 (26.62%)
수익 요인:
2.63
기대수익:
3.41 USD
평균 이익:
7.17 USD
평균 손실:
-9.03 USD
연속 최대 손실:
6 (-36.24 USD)
연속 최대 손실:
-118.71 USD (3)
월별 성장률:
40.17%
연간 예측:
487.42%
Algo 트레이딩:
25%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5.12 USD
최대한의:
118.71 USD (3.78%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.31% (89.00 USD)
자본금별:
3.01% (75.76 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|180
|BTCUSD
|61
|RIVN
|6
|TWLO
|6
|GOOG
|4
|PLTR
|4
|BBY
|1
|XAGUSD.s
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.s
|501
|BTCUSD
|263
|RIVN
|31
|TWLO
|104
|GOOG
|1
|PLTR
|-6
|BBY
|4
|XAGUSD.s
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.s
|14K
|BTCUSD
|818K
|RIVN
|1.6K
|TWLO
|5.6K
|GOOG
|206
|PLTR
|-501
|BBY
|427
|XAGUSD.s
|7
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +175.50 USD
최악의 거래: -79 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +181.05 USD
연속 최대 손실: -36.24 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PUPrime-Live2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Gold scalper
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
57%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
16
25%
263
76%
22%
2.62
3.41
USD
USD
7%
1:500