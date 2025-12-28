SinyallerBölümler
Hendra Widaryanto

Hendra Finex Real

Hendra Widaryanto
0 inceleme
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -51%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
344
Kârla kapanan işlemler:
267 (77.61%)
Zararla kapanan işlemler:
77 (22.38%)
En iyi işlem:
330.60 USD
En kötü işlem:
-371.92 USD
Brüt kâr:
4 966.76 USD (9 537 494 pips)
Brüt zarar:
-8 263.12 USD (578 684 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
82 (477.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 217.86 USD (34)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.72%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.70
Alış işlemleri:
181 (52.62%)
Satış işlemleri:
163 (47.38%)
Kâr faktörü:
0.60
Beklenen getiri:
-9.58 USD
Ortalama kâr:
18.60 USD
Ortalama zarar:
-107.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-476.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 962.40 USD (7)
Aylık büyüme:
12.16%
Yıllık tahmin:
147.50%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 694.48 USD
Maksimum:
4 679.03 USD (364.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
86.07% (4 679.15 USD)
Varlığa göre:
40.73% (1 141.85 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 284
XAGUSD 16
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 734
XAGUSD -921
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 112K
XAGUSD -18K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +330.60 USD
En kötü işlem: -372 USD
Maksimum ardışık kazanç: 34
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +477.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -476.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FinexBisnisSolusi-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
İnceleme yok
2025.12.29 19:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 13:59
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.28 13:59
A large drawdown may occur on the account again
