- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
344
盈利交易:
267 (77.61%)
亏损交易:
77 (22.38%)
最好交易:
330.60 USD
最差交易:
-371.92 USD
毛利:
4 966.76 USD (9 537 494 pips)
毛利亏损:
-8 263.12 USD (578 684 pips)
最大连续赢利:
82 (477.80 USD)
最大连续盈利:
1 217.86 USD (34)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.72%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.70
长期交易:
181 (52.62%)
短期交易:
163 (47.38%)
利润因子:
0.60
预期回报:
-9.58 USD
平均利润:
18.60 USD
平均损失:
-107.31 USD
最大连续失误:
11 (-476.17 USD)
最大连续亏损:
-1 962.40 USD (7)
每月增长:
12.16%
年度预测:
147.50%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
3 694.48 USD
最大值:
4 679.03 USD (364.02%)
相对跌幅:
结余:
86.07% (4 679.15 USD)
净值:
40.73% (1 141.85 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|284
|XAGUSD
|16
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|734
|XAGUSD
|-921
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|112K
|XAGUSD
|-18K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +330.60 USD
最差交易: -372 USD
最大连续赢利: 34
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +477.80 USD
最大连续亏损: -476.17 USD
