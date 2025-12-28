- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
344
Profit Trade:
267 (77.61%)
Loss Trade:
77 (22.38%)
Best Trade:
330.60 USD
Worst Trade:
-371.92 USD
Profitto lordo:
4 966.76 USD (9 537 494 pips)
Perdita lorda:
-8 263.12 USD (578 684 pips)
Vincite massime consecutive:
82 (477.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 217.86 USD (34)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.72%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.70
Long Trade:
181 (52.62%)
Short Trade:
163 (47.38%)
Fattore di profitto:
0.60
Profitto previsto:
-9.58 USD
Profitto medio:
18.60 USD
Perdita media:
-107.31 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-476.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 962.40 USD (7)
Crescita mensile:
12.16%
Previsione annuale:
147.50%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 694.48 USD
Massimale:
4 679.03 USD (364.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
86.07% (4 679.15 USD)
Per equità:
40.73% (1 141.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|284
|XAGUSD
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|734
|XAGUSD
|-921
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|112K
|XAGUSD
|-18K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +330.60 USD
Worst Trade: -372 USD
Vincite massime consecutive: 34
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +477.80 USD
Massima perdita consecutiva: -476.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-51%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
13
0%
344
77%
100%
0.60
-9.58
USD
USD
86%
1:500