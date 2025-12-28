SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Hendra Finex Real
Hendra Widaryanto

Hendra Finex Real

Hendra Widaryanto
0 recensioni
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -51%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
344
Profit Trade:
267 (77.61%)
Loss Trade:
77 (22.38%)
Best Trade:
330.60 USD
Worst Trade:
-371.92 USD
Profitto lordo:
4 966.76 USD (9 537 494 pips)
Perdita lorda:
-8 263.12 USD (578 684 pips)
Vincite massime consecutive:
82 (477.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 217.86 USD (34)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.72%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.70
Long Trade:
181 (52.62%)
Short Trade:
163 (47.38%)
Fattore di profitto:
0.60
Profitto previsto:
-9.58 USD
Profitto medio:
18.60 USD
Perdita media:
-107.31 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-476.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 962.40 USD (7)
Crescita mensile:
12.16%
Previsione annuale:
147.50%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 694.48 USD
Massimale:
4 679.03 USD (364.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
86.07% (4 679.15 USD)
Per equità:
40.73% (1 141.85 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 284
XAGUSD 16
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 734
XAGUSD -921
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 112K
XAGUSD -18K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +330.60 USD
Worst Trade: -372 USD
Vincite massime consecutive: 34
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +477.80 USD
Massima perdita consecutiva: -476.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.12.29 19:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 13:59
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.28 13:59
A large drawdown may occur on the account again
