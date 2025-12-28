シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Hendra Finex Real
Hendra Widaryanto

Hendra Finex Real

Hendra Widaryanto
レビュー0件
13週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -51%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
344
利益トレード:
267 (77.61%)
損失トレード:
77 (22.38%)
ベストトレード:
330.60 USD
最悪のトレード:
-371.92 USD
総利益:
4 966.76 USD (9 537 494 pips)
総損失:
-8 263.12 USD (578 684 pips)
最大連続の勝ち:
82 (477.80 USD)
最大連続利益:
1 217.86 USD (34)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.72%
最近のトレード:
14 時間前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.70
長いトレード:
181 (52.62%)
短いトレード:
163 (47.38%)
プロフィットファクター:
0.60
期待されたペイオフ:
-9.58 USD
平均利益:
18.60 USD
平均損失:
-107.31 USD
最大連続の負け:
11 (-476.17 USD)
最大連続損失:
-1 962.40 USD (7)
月間成長:
12.16%
年間予想:
147.50%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 694.48 USD
最大の:
4 679.03 USD (364.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
86.07% (4 679.15 USD)
エクイティによる:
40.73% (1 141.85 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 284
XAGUSD 16
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 734
XAGUSD -921
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 112K
XAGUSD -18K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +330.60 USD
最悪のトレード: -372 USD
最大連続の勝ち: 34
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +477.80 USD
最大連続損失: -476.17 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FinexBisnisSolusi-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
レビューなし
2025.12.29 19:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 13:59
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.28 13:59
A large drawdown may occur on the account again
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください