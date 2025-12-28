- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
344
利益トレード:
267 (77.61%)
損失トレード:
77 (22.38%)
ベストトレード:
330.60 USD
最悪のトレード:
-371.92 USD
総利益:
4 966.76 USD (9 537 494 pips)
総損失:
-8 263.12 USD (578 684 pips)
最大連続の勝ち:
82 (477.80 USD)
最大連続利益:
1 217.86 USD (34)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.72%
最近のトレード:
14 時間前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.70
長いトレード:
181 (52.62%)
短いトレード:
163 (47.38%)
プロフィットファクター:
0.60
期待されたペイオフ:
-9.58 USD
平均利益:
18.60 USD
平均損失:
-107.31 USD
最大連続の負け:
11 (-476.17 USD)
最大連続損失:
-1 962.40 USD (7)
月間成長:
12.16%
年間予想:
147.50%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 694.48 USD
最大の:
4 679.03 USD (364.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
86.07% (4 679.15 USD)
エクイティによる:
40.73% (1 141.85 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|284
|XAGUSD
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|734
|XAGUSD
|-921
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|112K
|XAGUSD
|-18K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +330.60 USD
最悪のトレード: -372 USD
最大連続の勝ち: 34
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +477.80 USD
最大連続損失: -476.17 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FinexBisnisSolusi-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-51%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
13
0%
344
77%
100%
0.60
-9.58
USD
USD
86%
1:500