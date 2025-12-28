SignaleKategorien
Hendra Widaryanto

Hendra Finex Real

Hendra Widaryanto
0 Bewertungen
13 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -51%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
344
Gewinntrades:
267 (77.61%)
Verlusttrades:
77 (22.38%)
Bester Trade:
330.60 USD
Schlechtester Trade:
-371.92 USD
Bruttoprofit:
4 966.76 USD (9 537 494 pips)
Bruttoverlust:
-8 263.12 USD (578 684 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
82 (477.80 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 217.86 USD (34)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.72%
Letzter Trade:
14 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.70
Long-Positionen:
181 (52.62%)
Short-Positionen:
163 (47.38%)
Profit-Faktor:
0.60
Mathematische Gewinnerwartung:
-9.58 USD
Durchschnittlicher Profit:
18.60 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-107.31 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-476.17 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 962.40 USD (7)
Wachstum pro Monat :
12.16%
Jahresprognose:
147.50%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 694.48 USD
Maximaler:
4 679.03 USD (364.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
86.07% (4 679.15 USD)
Kapital:
40.73% (1 141.85 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 284
XAGUSD 16
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 734
XAGUSD -921
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 112K
XAGUSD -18K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +330.60 USD
Schlechtester Trade: -372 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 34
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +477.80 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -476.17 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FinexBisnisSolusi-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
Keine Bewertungen
2025.12.29 19:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 13:59
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.28 13:59
A large drawdown may occur on the account again
