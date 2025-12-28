- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
344
Gewinntrades:
267 (77.61%)
Verlusttrades:
77 (22.38%)
Bester Trade:
330.60 USD
Schlechtester Trade:
-371.92 USD
Bruttoprofit:
4 966.76 USD (9 537 494 pips)
Bruttoverlust:
-8 263.12 USD (578 684 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
82 (477.80 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 217.86 USD (34)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.72%
Letzter Trade:
14 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.70
Long-Positionen:
181 (52.62%)
Short-Positionen:
163 (47.38%)
Profit-Faktor:
0.60
Mathematische Gewinnerwartung:
-9.58 USD
Durchschnittlicher Profit:
18.60 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-107.31 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-476.17 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 962.40 USD (7)
Wachstum pro Monat :
12.16%
Jahresprognose:
147.50%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 694.48 USD
Maximaler:
4 679.03 USD (364.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
86.07% (4 679.15 USD)
Kapital:
40.73% (1 141.85 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|284
|XAGUSD
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|734
|XAGUSD
|-921
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|112K
|XAGUSD
|-18K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +330.60 USD
Schlechtester Trade: -372 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 34
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +477.80 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -476.17 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FinexBisnisSolusi-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-51%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
13
0%
344
77%
100%
0.60
-9.58
USD
USD
86%
1:500