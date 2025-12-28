SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Hendra Finex Real
Hendra Widaryanto

Hendra Finex Real

Hendra Widaryanto
0 avis
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -51%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
344
Bénéfice trades:
267 (77.61%)
Perte trades:
77 (22.38%)
Meilleure transaction:
330.60 USD
Pire transaction:
-371.92 USD
Bénéfice brut:
4 966.76 USD (9 537 494 pips)
Perte brute:
-8 263.12 USD (578 684 pips)
Gains consécutifs maximales:
82 (477.80 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 217.86 USD (34)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.72%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.70
Longs trades:
181 (52.62%)
Courts trades:
163 (47.38%)
Facteur de profit:
0.60
Rendement attendu:
-9.58 USD
Bénéfice moyen:
18.60 USD
Perte moyenne:
-107.31 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-476.17 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 962.40 USD (7)
Croissance mensuelle:
12.16%
Prévision annuelle:
147.50%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 694.48 USD
Maximal:
4 679.03 USD (364.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
86.07% (4 679.15 USD)
Par fonds propres:
40.73% (1 141.85 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 284
XAGUSD 16
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 734
XAGUSD -921
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 112K
XAGUSD -18K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +330.60 USD
Pire transaction: -372 USD
Gains consécutifs maximales: 34
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +477.80 USD
Perte consécutive maximale: -476.17 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FinexBisnisSolusi-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
Aucun avis
2025.12.29 19:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 13:59
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.28 13:59
A large drawdown may occur on the account again
