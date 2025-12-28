- 자본
트레이드:
344
이익 거래:
267 (77.61%)
손실 거래:
77 (22.38%)
최고의 거래:
330.60 USD
최악의 거래:
-371.92 USD
총 수익:
4 966.76 USD (9 537 494 pips)
총 손실:
-8 263.13 USD (578 684 pips)
연속 최대 이익:
82 (477.80 USD)
연속 최대 이익:
1 217.86 USD (34)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
4.72%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.70
롱(주식매수):
181 (52.62%)
숏(주식차입매도):
163 (47.38%)
수익 요인:
0.60
기대수익:
-9.58 USD
평균 이익:
18.60 USD
평균 손실:
-107.31 USD
연속 최대 손실:
11 (-476.17 USD)
연속 최대 손실:
-1 962.40 USD (7)
월별 성장률:
12.16%
연간 예측:
147.50%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 694.48 USD
최대한의:
4 679.03 USD (364.02%)
상대적 삭감:
잔고별:
86.07% (4 679.15 USD)
자본금별:
40.73% (1 141.85 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|284
|XAGUSD
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|734
|XAGUSD
|-921
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|112K
|XAGUSD
|-18K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
최고의 거래: +330.60 USD
최악의 거래: -372 USD
연속 최대 이익: 34
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +477.80 USD
연속 최대 손실: -476.17 USD
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-51%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
13
0%
344
77%
100%
0.60
-9.58
USD
USD
86%
1:500