Сигналы / MetaTrader 5 / Hendra Finex Real
Hendra Widaryanto

Hendra Finex Real

Hendra Widaryanto
0 отзывов
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -51%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
344
Прибыльных трейдов:
267 (77.61%)
Убыточных трейдов:
77 (22.38%)
Лучший трейд:
330.60 USD
Худший трейд:
-371.92 USD
Общая прибыль:
4 966.76 USD (9 537 494 pips)
Общий убыток:
-8 263.12 USD (578 684 pips)
Макс. серия выигрышей:
82 (477.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 217.86 USD (34)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.72%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.70
Длинных трейдов:
181 (52.62%)
Коротких трейдов:
163 (47.38%)
Профит фактор:
0.60
Мат. ожидание:
-9.58 USD
Средняя прибыль:
18.60 USD
Средний убыток:
-107.31 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-476.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 962.40 USD (7)
Прирост в месяц:
12.16%
Годовой прогноз:
147.50%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 694.48 USD
Максимальная:
4 679.03 USD (364.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
86.07% (4 679.15 USD)
По эквити:
40.73% (1 141.85 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 284
XAGUSD 16
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 734
XAGUSD -921
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 112K
XAGUSD -18K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +330.60 USD
Худший трейд: -372 USD
Макс. серия выигрышей: 34
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +477.80 USD
Макс. убыток в серии: -476.17 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.29 19:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 13:59
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.28 13:59
A large drawdown may occur on the account again
