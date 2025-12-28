- Прирост
Всего трейдов:
344
Прибыльных трейдов:
267 (77.61%)
Убыточных трейдов:
77 (22.38%)
Лучший трейд:
330.60 USD
Худший трейд:
-371.92 USD
Общая прибыль:
4 966.76 USD (9 537 494 pips)
Общий убыток:
-8 263.12 USD (578 684 pips)
Макс. серия выигрышей:
82 (477.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 217.86 USD (34)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.72%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.70
Длинных трейдов:
181 (52.62%)
Коротких трейдов:
163 (47.38%)
Профит фактор:
0.60
Мат. ожидание:
-9.58 USD
Средняя прибыль:
18.60 USD
Средний убыток:
-107.31 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-476.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 962.40 USD (7)
Прирост в месяц:
12.16%
Годовой прогноз:
147.50%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 694.48 USD
Максимальная:
4 679.03 USD (364.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
86.07% (4 679.15 USD)
По эквити:
40.73% (1 141.85 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|284
|XAGUSD
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|734
|XAGUSD
|-921
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|112K
|XAGUSD
|-18K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Нет отзывов
